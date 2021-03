Nvidia RTX 3060 i odblokowanie kopania Ethereum. Jaka jest prawda?

Udostępnij:

Od kilku dni w sieci pojawiają się sprzeczne doniesienia na temat sterowników Nvidii ograniczających zdolność kopania Ethereum przez RTX 3060. Zaczęło się od plotek i ich dementowania a teraz sprawa robi kolejne okrążenie po sieci.

Najpierw serwis VideoCardz poinformował, że udało się przełamać zabezpieczenia sterowników i górnicy już znowu spokojnie kopią przy użyciu RTX 3060. Następnie serwis dementował te doniesienia. Okazało się, że nie chodziło o Ethereum, a o inną kryptowalutę – Conflux (CFX).

Sprawa szybko powróciła i okazało się, że serwis PC Watch posiada dowody na faktyczne złamanie zabezpieczeń sterowników Nvidii. Artykuł VideoCardz został zaktualizowany. Tym razem rzeczywiście górnicy kopali już Ethereum Bastion upadł więc dość szybko. Po kilku dniach, a konkretnie 15 marca pojawiły się doniesienia, że blokada kopania ETH zniknęła ze sterowników Nvidii.

To rzeczywiście się wydarzyło i mowa o wersji beta sterowników 470.05. Taka wieść oczywiście wzbudziła wiele emocji. Dwa serwisy HardwareLuxx.de i ComputerBase zweryfikowały możliwość kopania z pełną mocą na nowych sterownikach. Poniżej znajdziecie dowody. Jednak Nvidia nie zdjęła ograniczeń w sterownikach celowo.

ComputerBase

Jak ustalił serwis The Verge w rozmowie z przedstawicielami Nvidii, to nie było umyślne działanie. "Programiści nieumyślne dołączyli kod wykorzystywany do wewnętrznego programowania, który zdejmował limit hashowania w RTX 3060 przy niektórych konfiguracjach" – powiedział rzecznik Nvidii. Dodał także, że felerny sterownik został już usunięty.

Podsumowując: Nvidia nie zdejmuje limitu nałożonego na RTX 3060, chociaż przegrała walkę z hakerami. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że górnicy kryptowalut będą nadal próbować zdjąć ograniczenia nałożone na karty graficzne. I raczej nikt ich nie powstrzyma.