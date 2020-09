Nvidia RTX 3080 i pierwsze problemy. Użytkownicy narzekają na kiepską stabilność kart

Nikogo nie powinno zaskoczyć, że tuż po premierze nowych kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080 od razu pojawiają się doniesienia o problemach związanych z ich działaniem. Co najmniej kilka modeli może posiadać pewną usterkę, którą potwierdził jeden z producentów. Problem mogą stanowić kondensatory POSCAP, przy czym nawet Nvidia zalecała stosowanie lepszych MLCC.

W sieci pojawia się dość sporo zgłoszeń sugerujących, że niektóre modele kart Nvidia GeForce RTX 3080 i RTX 3090 mają problem ze stabilnością, gdy taktowanie GPU przekracza 2 GHz. Jeden z użytkowników zgłaszających tą przypadłość twierdzi, że nawet poniżej tego poziomu mocy, jego karta spowodowała wyłączenie się gry.

The crashing with the RTX 3080 cards doesn’t appear to be down to the caps used, which is why we haven’t made a video yet, we don’t know the issue. What we do know is the FE and TUF Gaming models crash just as much as other models and they use MLCC’s. https://t.co/3QAIgbOG22