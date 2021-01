Nvidia Shield TV dodaje wsparcie padów PS5 i Xbox Series X

Udostępnij:

Popularne przystawki telewizyjne Nvidia Shield TV oraz Shield TV Pro otrzymały ważną aktualizację, która powinna zainteresować graczy. Od teraz będą mogli korzystać z kontrolera DualSense do PlayStation 5 i pada do Xbox Series X.

Nvidia Shield TV otrzymała aktualizację 8.2.2, która wprowadza obsługę kontrolerów do popularnych konsol nowej generacji. Mogą się one okazać przydatne graczom korzystającym z usługi Nvidia GeForce Now do strumieniowania gier przez internet.

Przystawki Shield TV i Shield TV Pro obsługują całkiem sporo padów różnego rodzaju, w tym te od Xbox One i PS4, jak również producentów takich, jak Logitech, SteelSeries, Hori, 8Bitdo czy Logik.

Poza dodaniem obsługi nowych kontrolerów, łatka z oznaczeniem 8.2.2 dodaje także wsparcie systemu automatyzacji domu Control 4, jak również aktualizację bezpieczeństwa Androida z grudnia 2020 r. oraz lepszą obsługę urządzeń komunikujących się na podczerwień z amplitunerami marki Denon.

Zapytanie dotyczące instalacji aktualizacji powinno się pojawić automatycznie. W przeciwnym wypadku, można zajrzeć do Ustawienia > Informacje > Aktualizacja systemu).

Jeśli interesują cię możliwości najnowszej wersji przystawki Nvidia Shield - recenzowaliśmy ją tutaj.