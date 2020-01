Nvidia inwestuje w program RTX Studio: nowe modele komputerów i promocja dla twórców

Udostępnij:

Po wydaniu specjalnego sterownika Creator Ready Driver, Nvidia idzie za ciosem i zamierza jeszcze bardziej zaakcentować istnienie programu RTX Studio, wyróżniającego najnowszej generacji sprzęt dla fotografów, grafików i innych, szeroko pojętych twórców treści.

RTX Studio to rodzaj certyfikatu, który producent przyznaje komputerom stacjonarnym i notebookom spełniającym określone warunki. Urządzenie musi mieć procesor nie gorszy niż Core i7 lub odpowiadający mu Xeon, minimum 16 GB RAM, dysk półprzewodnikowy i kartę graficzną z serii RTX, czy to GeForce czy Quadro. Oprócz tego wymagany jest system operacyjny Windows 10 64-bit i fabrycznie instalowane sterowniki Creator Ready.

Można by powiedzieć, że program RTX Studio stanowi próbę zachęcenia producentów do tworzenia komputerów w bardziej roboczym stylu. Mając na uwadze, że obecnie lwia część topowych konfiguracji kierowana jest wprost do graczy, a co za tym idzie wyróżnia się agresywnym anturażem i dodatkami niezupełnie potrzebnymi w pracy.

Korzystając z CES 2020, wraz z partnerami Nvidia pokazała kilka nowych urządzeń RTX Studio

Firma HP wprowadza na rynek komputer ENVY 32 All-in-One. Jest on wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 2080, co czyni go pierwszym komputerem AiO z kartą RTX.

Firma Acer pokazała trzy nowe systemy RTX Studio: laptopy ConceptD 7 Ezel i ConceptD 7 Ezel Pro oraz stację roboczą ConceptD 700.

Firma Lenovo zaprezentowała serię laptopów Creator przeznaczonych dla twórców cyfrowych treści. W jej skład wchodzi m.in. model Legion Y740 Studio Edition wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 2080.

Firma Nvidia ogłosiła nowe jednostki RTX Studio przygotowane przez lokalnych producentów systemów. Będą to m.in. firmy Scan oraz MIFCOM w Europie, a także CyberPowerPC, MainGear, Origin PC i NZXT w Ameryce Północnej.

Prócz tego ogłoszono, że od 13 stycznia 2020 roku wybrane konfiguracje desktopów i notebooków RTX Studio będą oferowane w pakiecie z trzymiesięcznym abonamentem na Adobe Creative Cloud, który ma być rozdawany jako prezent przy zakupie. Tak, jak gry do GeForce'ów.