Nvidia wprowadza otwartoźródłowy framework do sprzętowego kodowania wideo. Tak jakby

Udostępnij:

Nvidia wydała nowy otwartoźródlowy framework do akceleracji kodowania i dekodowania wideo i konwersji koloru. Tak jakby otwartoźródłowy i w sumie nie konkretnie framework. Ale odstawmy na bok złośliwości, bo to rozwiązanie faktycznie może się przydać.

Video Processing Framework (VPF), bo tak nazywa się program, to w istocie rzeczy klasa opakowująca dla zamkniętego Video Codec SDK, czyli bibliotek NVENC i NVDEC stosowanych do akceleracji sprzętowej kodowania. Została stworzona w Pythonie, co zdaniem Nvidii zasadniczo upraszcza wdrożenie względem nominalnie stosowanego C/C++.

Zdekodowane klatki mogą być reprezentowane jako tablice NumPy lub wskaźniki CUDA, a to z kolei jasne zaproszenie do dalszej pracy z tym materiałem.

Powszechnie wiadomo, że Python bywa niezwykle często wykorzystywany w scenariuszach związanych z głębokim uczeniem i sztuczną inteligencją. Nvidia bez wątpienia liczy tu na inwencję programistów, dorzucając kolejne rozwiązanie do i tak masywnego stosu narzędzi.

Kod źródłowy wrappera znajdziecie oczywiście na GitHubie, a skróconą dokumentację wraz z charakterystyką parametrów – na blogu deweloperskim Nvidii.