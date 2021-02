Nvidia zarobiła 5 miliardów dolarów w okresie niskiej dostępności GPU

Udostępnij:

Nvidia ujawniła swoje zarobki w czwartym kwartale roku finansowego 2021 r. Pomimo wyjątkowo małej dostępności procesorów graficznych firmy w żaden sposób nie zaszkodziło to zarobkom giganta. Co więcej, firma odnotowała rekordowe 5 miliardów dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 61 procent rok do roku. Dodatkowo robi wrażenie fakt, że Nvidia spodziewa się kolejnych 5 miliardów dolarów przychodów w pierwszym kwartale roku finansowego 2022 roku.

Biorąc pod uwagę, że pierwszy kwartał zazwyczaj przynosi firmom mniej dochodów niż inne kwartały, nawet w przypadku największych firm technologicznych, to wynik robi jeszcze większe wrażenie. Należy także pamiętać, że jest to okres w którym wydaje się mniej produktów z zakresu technologii i gier. Pod uwagę należy także brać ciągle istniejący na rynku niedobór GPU. Nvidia twierdzi, że niewielka dostępność będzie się utrzymywać przez następny kwartał, ale wszystko wskazuje na to, że zdążyła już to uwzględnić w swojej prognozie przychodów.

Gigant spodziewa się, że większość szacowanego przychodu na pierwszy kwartał kolejnego roku finansowego będzie pochodzić z rynku gier. Nvidia niedawno ogłosiła, że stara się ułatwić graczom zakup kart graficznych RTX 3060, na które ostrzyli sobie zęby górnicy kryptowalut. Dzięki wdrożeniu oprogramowania sterownika GPU osłabiającego jego opłacalność w kopaniu kryptowalut, firma stara się zniechęcić kopaczy do kupowania nowych RTX-ów. W zamian zaś Nvidia wprowadzi dedykowane procesory wydobywcze. Nvidia, podczas rozmowy z inwestorami, poinformowała jednak, że sprzedaż związana z kryptowalutami stanowiła mimo to niewielką część jej całkowitych przychodów, 300 milionów dolarów z 5 miliardów, co wskazuje na to, że górnicy nie odegrali jednak większej roli w niedoborze GPU.