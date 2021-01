Nvidia zmniejszy opóźnienie twojej myszy i powie, co na nie wpływa

Udostępnij:

Nvidia Reflex to ciekawe narzędzie, którym można zmniejszyć tzw. "input lag", czyli opóźnienie w przetwarzaniu sygnału z np. myszy do momentu odświeżenia go na ekranie monitora. Może się to okazać wybawieniem dla wielu zapalonych graczy, dla których każda milisekunda jest na wagę złota.

Według firmy Nvidia do tej pory do zmierzenia poziomu opóźnień monitora potrzeba było profesjonalnego sprzętu o wartości powyżej 25 tys. zł. Producent chwali się jednak, że od teraz wystarczy monitor którejś z firm: Acer, Alienware, ASUS i MSI zgodny z technologią G-Sync.

Narzędzie Nvidia Reflex mierzy w jakim stopniu sama gra, karta graficzna, monitor i mysz przyczyniają się do opóźnień. Dzięki niemu można również zmniejszyć poziom input lagu - aplikacja wymusi synchronizację procesora i karty graficznej, tak aby odciążyć CPU, aby w zamian za to zachować maksymalną "responsywność" (czyli stopień w jakim gra reaguje na nasze ruchy).

Nvidia ogłosiła właśnie pełną listę obsługiwanych myszy wg producenta:

Acer: GM310, Predator Cestus 330, Predator Cestus 350

Alienware: AW610M

Asus: ROG Chakram Core

Corsair: Dark Core RGB PRO & Pro SE

Logitech G: Pro X Superlight

MSI: GM 41

Razer: Deathadder V2

SteelSeries: Rival 3

Lista nie jest na razie duża. Kryteria wprowadzania obsługi narzędzia Reflex Analyzer nie są znane, ale można śmiało założyć, że z czasem kompatybilność zostanie poszerzona.

Aby skorzystać z Nvidia Reflex, należy uruchomić GeForce Experience i zainstalować analizator opóźnień z zakładki "Sterowniki".

GeForce Experience na Windowsa jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.