Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

OGame to udostępniona w 2002 roku przez niemieckie studio Gameforge AG, bardzo popularna strategiczna gra internetowa z gatunku MMO. Przenosi ona gracza w odległe zakątki jednej z galaktyk, gdzie ma on za zadanie rozbudować własną planetę oraz eksplorować olbrzymią przestrzeń kosmiczną.

Jak wygląda rozgrywka w OGame?

Po zarejestrowaniu konta użytkownika, poprawnym zalogowaniu i uruchomieniu gry w przeglądarce internetowej gracz trafia na jedną z dostępnych w grze galaktyk, gdzie zająć się musi odpowiednim rozwojem własnej planety. OGame dysponuje kilkoma serwerami (tzw. uniwersami), gdzie na jednym z nich rozgrywkę toczyć może nawet 15 tysięcy graczy. W obrębie takiego serwera wyróżnić można galaktyki, układy słoneczne oraz pozostające we władaniu graczy planety.

Co ważne, parametry planet generowane są losowo - ich rozmiar i temperatura, co dodatkowo wpływa na atrakcyjność rozgrywki. Do dyspozycji użytkownika pozostają również księżyce, a także kolonie, których ilość zależna jest od poziomu rozgrywki.

Podstawą rozwoju są surowce

Chcąc rozwijać posiadaną planetę potrzebne do tego będą 3 surowce - metal, kryształ oraz deuter, a także energia słoneczna. Ich odpowiednia ilość pozwoli wznosić nowe budynki i je udoskonalać, produkować statki do eksploracji przestrzeń kosmiczną, organizować systemy obronne oraz pracować nad nowymi technologiami. Z kolei, energia wytwarzana przez elektrownie i satelity wpływa na ilość wydobywanych na planecie surowców.

Handel i interakcja innymi graczami

Ważnym elementem OGame jest interakcja pomiędzy graczami. W razie nadwyżki surowców możliwa jest ich sprzedaż, z kolei kiedy będzie nam ich brakowało możemy je kupić od innych osób. Idąc dalej, gracze mogą między sobą rywalizować w czasie rzeczywistym w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji na danym serwerze.

Kluczowe cechy OGame: