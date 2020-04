Pobierz program

OMSI 2: Steam Edition to symulator autobusu miejskiego. Pokierujemy w nim zarówno przegubowcem, jak i dwupoziomową maszyną.

Wycieczka krajoznawcza?

Za sprawą OMSI 2: Steam Edition przenosimy się do Berlina. Możemy poruszać się po jednej z dzielnic tego miasta, Spandau. Dowiemy się, jak wyglądała ona w 1986 roku, a także odkryjemy, jakie zmiany zaszły w tym miejscu w latach 1986-1994. Można więc uznać, że gra zawiera aspekt historyczny, ukazując stolicę Niemiec w czasach po upadku Muru Berlińskiego.

Realizm, choć nie wszędzie

OMSI 2: Steam Edition nie charakteryzuje się wysokiej jakości grafiką. Mimo to w grze pojawia się realistyczny systemu ruchu drogowego. Na uwagę zasługują również zmienne warunki atmosferyczne uzależnione od pory dnia, jak i pory roku. W trakcie jazdy warto mieć na uwadze fakt, że autorzy zaimplementowali kilka widoków – z perspektywy kierowcy, pasażera lub z zewnątrz; dostępna jest także swobodna kamera.

Co ciekawe, w OMSI 2: Steam Edition nasz autobus może się popsuć. Niczym w prawdziwym życiu mogą to być poważne awarie lub też drobne usterki, które należy oczywiście wyeliminować, by móc kontynuować jazdę po wyznaczonej trasie (dokładnie takiej samej, jaką pokonywały maszyny w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia).

Najważniejsze cechy:

symulator autobusu miejskiego

pokieruj przegubowcem lub dwupoziomową maszyną

możliwość obserwowania wydarzeń z kilku perspektyw

realistyczny ruch uliczny

niskiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry OMSI 2: Steam Edition: