O&O DiskImage to zaawansowane narzędzie przeznaczone do wykonywania kopii zawartości dysków twardych, czyli tak zwanych obrazów dysków. Za jego pomocą stworzymy idealną kopię całego dysku lub tylko konkretnej partycji, zabezpieczając się tym samym przed utratą ważnych danych, dokumentów, zdjęć itp.

Program, jak na rozwiązanie komercyjne przystało, posiada cały szereg opcji i funkcjonalności. Poza tworzeniem obrazów całych dysków i partycji (łącznie z systemem, zainstalowanymi aplikacjami i wszystkimi danymi na nich zawartymi), możemy także tworzyć kopie wybranych folderów i plików - obrazy zapisywane mogą być albo na innym, fizycznym dysku twardym albo na dyskach zewnętrznych, płytach DVD/Blu-Ray, dyskach sieciowych lub napędach typu pendrive. Tworzone przez nas kopie program nie tylko kompresuje, ale umożliwia również ich zaszyfrowanie.

O&O DiskImage umożliwia również proste i szybkie odzyskanie danych, zarówno z poziomu systemu Windows, jak i poprzez tworzenie bootowalnego dysku. To potężne narzędzie do zabezpieczania się przed utratą ważnych danych, które można wykorzystać także do innych celów np. przywracania spowolnionego systemu operacyjnego do zapisanego w obrazie dysku stanu tuż po instalacji.

