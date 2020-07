Pobierz​ program

O&O RegEditor to zaawansowana i darmowa aplikacja przeznaczona głównie dla administratorów i bardziej zaawansowanych użytkowników, która pozwala na edycję rejestru systemu Windows. W przeciwieństwie do wbudowanych w system opcji, użytkowanie O&O RegEditor jest prostsze, szybsze i bardziej przejrzyste.

Program nie wymaga instalacji, wystarczy ściągnąć go na dysk i można rozpocząć pracę. Poza standardowymi opcjami przeszukiwania rejestru i modyfikowania poszczególnych kluczy i wartości, program pozwala także na dodawanie wybranych wpisów do listy ulubionych, co pozwala w przyszłości na szybsze dostanie się do szczególnie często modyfikowanych elementów rejestru. Aplikacja pozwala także na tworzenie kopii całych "gałęzi" oraz posiada wbudowane funkcje importu i eksportu do plików XML.