07.11.2015 19:01 • Recenzja do wersji 1.2.1350

Odkąd w systemach Microsoftu pojawiła się możliwość podłączenia do Internetu, Windows przesyłał do MS pewne dane związane z jego stanem (choćby na potrzeby Windows Update), informacje o awariach itd. O ile do czasu Windows 7 telemetria w okienkach była raczej akceptowalna, to już to co pokazał MS w Windows 8 zaczynało budzić niepokój, że system przesyła "do domu" zdecydowanie za dużo. Windows 10 poszedł jeszcze znacznie dalej. W Internecie można znaleźć wyczerpujące analizy pokazujące, jak dużo informacji ten system przesyła na serwery swoich twórców. Na szczęście dużą cześć tych ficzerów można wyłączyć bądź zablokować i ten program jest jednym z najbardziej rozbudowanych narzędzi dedykowanych dla Windows 10 tego typu. Program jest b. prosty w obsłudze a po wprowadzonych zmianach wystarczy wykonać restart systemu. Osobiście nie stwierdziłem żadnych skutków ubocznych po użyciu programu na kilku komputerach z Windows 10.