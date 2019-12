Pobierz progr​am

OSForensics to darmowy i profesjonalny program do zarządzania różnymi danymi przechowywanymi na dysku twardym. Przy użyciu aplikacji możemy wyszukiwać pliki i foldery, a także przeprowadzać dogłębną analizę danych. Nie zabrakło w nim niezbędnych funkcji do odzyskiwania utraconych plików.