Obrońcy Galaktyki to polska gra MMORPG w klimacie science fiction, w której gracz wcieli się w tytułowego Obrońcę. Przemierzając kolejne układy planetarne i galaktyki, będzie wypełniać misje, zdobywać skarby i surowce oraz walczyć z hordami przeciwników, a to wszystko po to, aby stać się najpotężniejszą jednostką we wszechświecie.

Fabuła i rozgrywka

Jest rok 2258. Rozwój technologiczny pozwala ludzkości na swobodną eksplorację kosmosu i podróże międzygwiezdne. Świat stał się nieprzyjaznym miejscem. Brutalna bitwa o pieniądze i wpływy między korporacjami, poszukiwaczami przygód, a rządami odbija się na wszystkich. Postać gracza desperacko potrzebuje pieniędzy, a na horyzoncie akurat pojawił się kontrakt, aby zbadać sytuację na planecie X52.

Po wybraniu swojej postaci (z dwóch dostępnych) i nazwaniu jej, gracz rozpoczyna swoją wielką przygodę. Rozgrywka opiera się na rozwoju postaci, walce z przeciwnikami i zdobywaniu coraz to lepszych przedmiotów.

Na panelu głównym gracz ma do wyboru wiele opcji. Między innymi: “Twoja przygoda” czyli po prostu kampania, umożliwia wykonywanie kolejnych misji zgodnie z przebiegiem fabuły rozgrywki. “Starcie” daje szansę na walkę z przeciwnikami na podobnym poziomie co postać gracza. “Kopuła gromu” przenosi gracza na arenę PvP gdzie będzie walczył z czterema innymi graczami. Bitwy gracz kontra gracz odbywają się również w dwufazowej “Batalii o Planetę”.

Punkty doświadczenia, wszelkie surowce i przedmioty, otrzymywane są dzięki wypełnianym misjom i wygranym walkom. Możliwe jest również przeszukiwanie galaktyki za pomocą drona. Naturalnie wraz z rozwojem postaci rośnie zarówno poziom trudności gry, jak i atrakcyjność zdobywanych przedmiotów.

W Obrońcach Galaktyki stworzono możliwość aplikacji do Sfory i jej założenia. Jest to maksymalnie piętnastoosobowa drużyna, której członkowie mają dostęp do dodatkowych form rozgrywki oraz otrzymują unikalne bonusy.

Gra jest całkowicie darmowa, zawiera mikropłatności. Dostępna jest w wersji online oraz jako aplikacja na Android oraz iOS.