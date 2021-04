Obsługa M1 prawdopodobnie znajdzie się w Linuksie 5.13

Obsługa chipa M1 jest od dawna oczekiwana przez wielu użytkowników Linuxa. Grupie Asahi Linux udało się już dostarczyć obsługę sprzętu w drzewie system-on-chip (SOC). Można się więc spodziewać, że przy dobrych wiatrach trafi ona do jądra Linuxa 5.13.

Asahi Linux to projekt, którego celem jest dostarczenie Linuksa na urządzeniach Apple. Celem jest nie tylko sprawienie, aby Linux na nich działał, ale dopracowanie go tak, by można było go używać jako codziennego systemu operacyjnego. Pomysł ten zrodził się w głowie Hectora "marcan" Martina, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze urządzenia z M1. Szybko jednak znalazła się społeczność, która razem z nim realizuje założenia.

Jak donosi ArsTechnica, realizacja celów tego projektu nie jest łatwa. Apple nie oferuje żadnej dokumentacji, co sprawia, że Asahi Linux musi dokonywać inżynierii wstecznej sprzętu, a następnie stworzyć dla niego sterowniki.

Finally! It's been a long time coming, but it's done! This is just basic bring-up, but it lays a solid foundation and is probably the most challenging upstreaming step we'll have to do, at least until the GPU stuff is done. https://t.co/XP50beZP56