03.03.2011 10:53 • Recenzja do wersji 2.01.C

Obsługa Sprzedaży (ObSp) jest programem poznańskiej firmy Varico. Producent posiada już w swoim dorobku oprogramowanie dla księgowości (KPiR) uproszczonej oraz pełnej (KsH). Zajmuje się także ogólnym zaopatrzeniem przedsiębiorstw w rozwiązania informatyczne, ale w obecnych czasach staje się to powoli normą. Przejdźmy do najważniejszego czyli do oprogramowania.



Program ObSp służy głównie do wystawiania dokumentów sprzedaży i prowadzenia magazynu. Występuje w 5 wersjach: ObSp Start, ObSp Usługi, ObSp Magazyn, ObSp Wielomagazynowa, ObSp Ekspert. Szczegółowy opis znajdą Państwo w tym miejscu. W skrócie można te wersje rozróżnić następująco:



ObSp Start - program pozwala na wystawianie faktur W PLN, dodatkowo można wykonać zestawienie

ObSp Usługi - program oprócz funkcjonalności programu w wersji Start dodatkowo posiada obsługę Kasy i Banku - czyli możliwość przypisywania płatności do dokumentów, moduł dłużników

ObSp Magazyn - jak nietrudno się domyśleć posiada moduł do obsługi magazynu

ObSp Wielomagazynowa - dochodzi możliwość prowadzenia kilku firm/magazynów

ObSp Ekspert - moduł umożliwiający obsługę obcych walut oraz obsługa sprzedaży zaliczkowej i ratalnej, także uproszczona produkcja



Jak widzimy wybór jest dość spory i każda firma MSP powinna znaleźć tu coś dla siebie. Warto jednak zwrócić uwagę, że wystawianie FV w obcej walucie jest dostępne dopiero od najwyższej wersji Ekspert, a co za tym idzie, jeśli chcemy wystawiać FV w obcej walucie, a nie chcemy magazynu jesteśmy i tak zmuszeni kupić wersję najdroższą.



Poruszyliśmy temat cen także warto przyjrzeć się w jaki sposób firma Varico wycenia swoje produkty. Firma Varico, jako jedna z nielicznych, przedstawia w bardzo jasny sposób koszt programu. Dlaczego o tym wspominam. Często kupując oprogramowanie tańsze, nie jesteśmy powiadomieni o tym, że oprócz zakupu licencji musimy wykupić także możliwość aktualizacji programu, obsługi technicznej itd. Varico nie ma takich problemów i musimy wykupić komplet. Dla osób, które nie znają się na oprogramowaniu wydaje się to idealne rozwiązanie, jednak dla osób, które mają doświadczenie w tym temacie wsparcie techniczne nie zawsze jest potrzebne (takie rozwiązanie ma m.in. INSERT), a niejako płacić za całość musimy, przynajmniej przy pierwszym zakupie. Każda licencja zakupiona w Varico ma w cenę wliczoną obsługę techniczną przez telefon/zdalnie oraz możliwość aktualizacji programu w przeciągu roku. Po roku możemy przedłużyć gwarancję na kolejny rok. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, ale w przypadku programów księgowych jeśli chcemy mieć stawki VAT i dokumenty zgodne z obowiązującym prawem trzeba takiego zakupu dokonać. Cena za przedłużenie gwarancji jest naliczana w sposób następujący: po pierwszym roku płacimy 50% ceny zakupu programu, po drugim roku i kolejnym dostajemy 70 % rabatu - należy zwrócić uwagę na programy, które kupujemy w cenach promocyjnych - wtedy rabat naliczony jest od ceny standardowej, a nie od promocyjnej!



Przyjrzyjmy się teraz samemu użytkowaniu programu. Skupimy się na rozmieszczeniu opcji i dostępnej funkcjonalności.

Warto zwrócić uwagę, że program posiada kilka możliwości dotarcia do danej opcji np. wystawić dokument sprzedaży możemy na 3 sposoby.

Albo przebijamy się przez menu operacje/sprzedaż/krajowa/złotówkowa, albo przycisk sprzedaż u dołu strony, albo po prostu przycisk F6. Program dzięki temu jest dość przyjazny jednak przydałaby się większa możliwość konfiguracji menu, która jest bardzo uboga - czepiam się, ale konkurencja ma lepiej rozwiązane menu dając możliwość personalizacji ekranu w programie. W dużej mierze jest to oczywiście kwestia przyzwyczajenia.



Dużym minusem jest brak możliwości płynnego przełączania się między danymi opcjami - przykład - jeśli jesteśmy w danym miejscu (wystawiamy FV) nie mamy możliwości sprawdzenia jak wygląda lista dłużników ponieważ program ma zablokowane okna z innego menu. Z jednej strony to zabezpieczenie przed zmianą danych, z drugiej strony najnowsze programy, które ukazują się na rynku, umożliwiają pełnowymiarową pracę w oknach. Producent chciał ominąć tą niedogodność i w jednym oknie umieścił skróty (przyciski) do przydatnych opcji. Z jednej strony jest to udogodnienie z drugiej dla nowego użytkownika ekran straszy skomplikowaniem.



Sama praca w programie wydaje się intuicyjna - poza ilością przycisków w jednym miejscu, przydałaby się opcja "zaawansowane" aby ukryć nieużytkowane funkcje. Całość składa się z przycisków które po naciśnięciu uruchamiają dana opcję. Program nie zatwierdzi nam FV jeśli nie wypełnimy wszystkich ważnych i potrzebnych informacji. Ważne, że program przypomina o błędnym wpisaniu NIP itd. Przechodząc do zestawień dokumentów itp. - do każdego dokumentu możemy wrócić i zmienić jego zawartość. Oczywiście na całość możemy ustawić odpowiedni dostęp i przypisać prawa użytkowników.



Wydruki w programie realizowane są w technologii XML - możemy w ten sposób zmieniać wygląd każdego dokumentu - minusem jest długi czas wydruku na drukarkach igłowych.



Program ObSp umożliwia także szereg zestawień - możliwości ustawienia filtrów jest dość spora jednak program nie pozwala na definiowanie swoich parametrów tak jak niektóre programy konkurencji gdzie konfiguracja przypisanych parametrów dosłownie do każdej zmiennej jest nieograniczona. Tu mamy z góry nastawione filtry - wydają się one wystarczające, ale dla kogoś kto szuka specyficznych zestawień tego tu nie uświadczy.

Całość systemu korzysta z bazy PostgreSQL, która obecnie jest coraz częściej używana wśród programistów. Przystosowany do najnowszych systemów typu Windows 7 64bit. ObSp potrafi przesyłać dane pomiędzy programem księgowym firmy Varico czyli KPiR i KsH , ale co ciekawe nie jest oparty na tej samej bazie tylko każdy z programów ma swoje oddzielne źródło. Wymiana odbywa się tylko w jedną stronę ObSp->KPiR/KsH. Program nie działa na Windowsach starszych od XP.



Podsumowanie:



Dla kogo jest program ObSp Windows - nieduże firmy bez większych wymagań, które chcą pracować na stabilnym programie i mieć dostęp do serwisantów przez cały rok. Firmy poszukujące: wystawiania i ewidencjonowania dokumentów sprzedaży (faktury VAT, paragony itp.), wprowadzania dokumentów zakupu, prowadzenia prostego magazynu, ewidencjonowania kontrahentów, prowadzenia kasy oraz kontrolowania i rozliczanie należności mogą spokojnie sięgnąć po ten program. Kogoś kto szuka bardzo rozbudowanego systemu z możliwością konfiguracji całości odsyłam w inne miejsce.



Na koniec materiał Video ze strony producenta. Wystawienie dokumentu sprzedaży. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6qWEs_QJ7MI