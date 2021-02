03.10.2017 15:59 • Recenzja do wersji 17.03.C

Program wygląda ok, ale niestety wydaje mi się że podczas tworzenia programu zapomniano o jego podstawowej funkcji - o łatwym i wygodnym wystawianiu dokumentów. Jest to niestety utrudnione, owszem możliwość dodawania kontrahentów z GUS i sprawdzanie VAT jest przydatne, ale wystawianie faktury z "towarami" kiedy chce się usługi dodawać jest conajmniej nie wygodne, do tego dodawanie brutto wartości na FV, kto to robi w brutto ?? Chyba sklep który głównie wystawia paragony i towar z półek. Dla mnie jak na tak duży program bo wazy 120Mb i niby rozbudowany niestety został w tyle np z poprzednim fit faktura który uważam że też nie był idealny ale łatwiejszy i wygodniejszy w obsłudze. Na liście dokumentów nie ma danych klientów są tylko numery faktur. Numerowanie co miesiąc musi być z palca wpisywane. Skończyło się po dniu używania deinstalacją bo u mnie nie znajdzie zastosowania.