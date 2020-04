Ochrona danych osobowych - przykład z życia :D

Otóż... na osiedlu miały miejsce włamania do aut na parkingach. Chcąc nie chcąc mam ich 3... z czego tylko jedno stoi w garażu. Z jednego chcieli podprowadzić spoiler z m-pakietu. No się poirytowałem i poza kamerami reagującymi na ruch w aucie - postanowiłem zainstalować na balkonie straszak w postaci atrapy kamery z diodą LED.

Pomijając szeryfów osiedlowych - którzy to "są nagrywani" i którzy to zlokalizowali mieszkanie i adres i poskarżyli się zarządcy nieruchomości - firmie domicilium z w Wrocławia (szczerze nie polecam), zarządca postanowił pobawić się w szeryfa.

Dostałem maila (pisownia oryginalna):

"Dzień dobry;

Mieszkańcy osiedla zwrócili uwagę na kamerę która znajduje się prawdopodobnie na Pańskim balkonie. Wątpliwości budzi obszar obserwacji kamery, który nie może obejmować terenu większego niż to niezbędne do ochrony mienia. Proszę zatem skierować kamerę tak aby obserwowała wyłącznie Pana mieszkanie ( balkon) i aby nie obejmowała terenów wspólnych a tym bardziej okien innych lokali co stanowiłoby naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Bardzo proszę o odpowiedź i potwierdzenie że powyższe wymagania zostały uwzględnione."

Poinformowałem zarządcę, że to nie kamera tylko atrapa. Spytałem dlaczego interesują go moje prywatne sprawy i czy przypadkiem od kontroli tego typu nie są upoważnione inne organy.

dostałem kolejnego maila (pisownia ponownie oryginalna):

"Dzień dobryStrasznie się Pan nakręca. Nie życzę sobie przeklinania podczas rozmowy telefonicznej. Nikomu nie przekazałem Pana danych ,zidentyfikowałaś Pana mieszkanie po wskazówkach sąsiadów. Proszę sobie sprawdzić legalność nagrywania osób które sobie tego nie życzą. Jeżeli sprawi to Panu przyjemność lub w jakikolwiek sposób pomaga to może Pan składać skargi do dowolnych instytucji. Skoro kamera jest atrapą to dla mnie sprawa jest wyjaśniona"

No dla mnie sprawa nie była wyjaśniona. Nie wiem jakim prawem zarządca do tego celu wykorzystuje moje dane osobowe. Poinformował mnie, że

"zachodzi podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa"

Wyjaśniłem, że od tego są chcąc nie chcąc odpowiednie instytucje, więc jeśli mnie ktoś o to podejrzewa, to nie ma sensu bawić się w detektywa tylko po prostu zawiadomić o tym fakcie odpowiednie służby, po raz kolejny przypomniałem, że nie jest upoważniony do tego typu kontroli. Poinformowałem go, że rozmowa została nagrana i że jego obie wersje (raz interweniował jako osoba fizyczna a nie firma - wykorzystując do tego dane z bazy firmowej) a drugi raz, że jako firma. Uświadomiłem go, że niezależnie od wersji w których się gubi już - łamie prawo.

Powiadomiłem administratora i jednocześnie inspektora danych osobowych o naruszeniu (niestety jednocześnie żonę zarządcy czy tam córkę....). Oczywiście nie dopatrzyli się nic złego w zaistniałej sytuacji. Poinformowałem więc, że wycofuję swoją zgodę na przetwarzanie danych do czasu wyjaśnienia sprawy i że sprawa zostaje zgłoszona na policję.

No nic... jak powiedziałem tak zrobiłem:

Witam,

Spotkała mnie niemiła sytuacja ze strony zarządcy osiedlowego. Chciałbym więc złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. A mianowicie zarządca wykorzystał on służbową bazę danych osobowych w celach prywatnych i niezgodnych z tymi na które wyraziłem zgodę. Niestety zostałem poinformowany przez żonę pana XXX (inspektor i administrator danych), że nie stało się nic niezgodnego z prawem i żadnego zawiadomienia do GIODO nie wyśle.

W trakcie rozmowy telefonicznej poinformował mnie, że zachodzi podejrzenie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa (dotyczące wspomnianej poniżej atrapy kamery i ustawy o ochronie danych osobowych). Kiedy w mojej odpowiedzi usłyszał, że to nie kamera tylko atrapa kamery mająca odstraszać złodziei parkingowych (niedawno skradziono mi spoiler z auta) i że on nie jest upoważniony do kontroli mnie w tym zakresie jako zarządca i służą temu odpowiednie instytucje i nie powinno go to w ogóle obchodzić, stwierdził, że jednak kontaktuje się ze mną jako osoba prywatna żeby wyjaśnić sprawę. Niestety do tego celu XXX wykorzystał firmową bazę danych firmy https://www.domicilium.pl – zależnie od jego wersji – wykorzystując moje dane osobowe do celów niezgodnych z umową / uzyskując (wtedy już) bezprawny dostęp do bazy danych firmowych jako osoba prywatna, wykorzystując do tego swoje stanowisko – a więc dostęp do systemu informatycznego – narusza: Art. 107 UODO, Art. 266 §1 KK, Art. 267 §1, 2 KK, Art. 190 a §1 KK. Niezależnie od tego w jaki sposób zostały wykorzystane moje dane osobowe – została naruszona zarówno ustawa o nich i moja prywatność. Zarządca zupełnie nie poczuwa się do odpowiedzialności – ani też swoich kompetencji – przekraczając je w bezczelny sposób. Kiedy zwróciłem mu uwagę na to, że jeśli jego zdaniem zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa – to składa się oficjalne zawiadomienie do odpowiedniego organu i nie zagląda w życie prywatne – zostałem obrażony.

I teraz kwintesencja: wycofałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jedyny możliwy sposób (niestety przez neta z poziomu platformy zarządcy nie ma ANI wglądu w dane ANI możliwości ich edycji... że o reszcie nie wspomnę)

To maile od zarządcy. W międzyczasie wysyłam smsy....

Maili było chyba z 8... pomimo tego, że prosiłem tyle samo razy (za każdym mailem).

No ręce mi opadają... jutro idę podpisać świstki na komisariacie i dalej sprawą dalej zajmuje się już prawnik, bo szkoda mojego zdrowia.

To moje prośby o zaprzestanie - głową w mur, grochem w ścianę, krew w piach, g... ten... ekskrementy w wiatrak. Siekiera w plecy, wiatr w oczy... dobrze, że tyłka pilnuję bo byłby jeszcze ..... w ......

Nic tylko czekać aż w imię pełnienia obowiązków osiedlowego szeryfa zacznie mnie dopytywać o moje preferencje seksualne, wyznanie i co mam w szufladzie z bielizną :D

UWAGA - prawo do wglądu, edycji... bla bla bla.... to zrzut ze strony zarządcy :D

Wgląd, edycja, poprawianie? Wycofanie zgody? A gdzieeee tam... ale kolory można zmienić :D Dobrze, że wylogować się można....

Najśmieszniejsze i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jakiś osioł zadał sobie tyle trudu żeby mnie zidentyfikować... pobiegł do zarządcy na skargę - a wystarczyło po sąsiedzku spytać :D bo nie ukrywam się :D A tym sposobem... ta osoba również będzie miała problemy. Gratulować to mało! Order z ziemniaka się należy.

A jak działa w Polsce RODO, jaka jest świadomość ludzi? ... podobna do mojego "kochanego" zarządcy który RODO to nawet nie liznął.

UPDATE:

na pytania:

kto i w jakim celu przetwarzał moje dane osobowe - nie uzyskałem odpowiedzi

dlaczego mam w nie wglądu i prawa do edycji - nie uzyskałem odpowiedzi

dlaczego nadal są przetwarzane pomimo ileśtamkrotnego cofnięcia zgody - nie uzyskałem odpowiedzi

na pytanie jakim podmiotom zostały udostępnione i w jakim celu - nie uzyskałem odpowiedzi

Czepiacie się Google, Facebooka, Apple... a dużo ciemniej jest pod latarnią (choćby ostatni wyciek danych z fortum), odnoszę wrażenie, że jednak ci WIELCY dużo większą wagę do tego przykładają niż domorośli Janusze biznesu. W BMW wystarczy się zalogować i kliknąć i pobrać plik... w wielu innych usługach które subskrybuję / opłacam - również. Bo się pilnują. Nawet kiedy są ewidentne bezdyskusyjne wpadki - przyznają się do tego, nie naruszają ani prywatności ani nie przehandlowują np. adresu zamieszkania, numeru telefonu, maila... wiem - geolokalizacja, cookies, metadane - ale to jednak nie jest to samo co bezczelne i jawne łamanie ustawy i naruszanie cudzej prywatności w ten sposób, wypinając się do kogoś czterema literami.

Z innej beczki - a co by było gdyby.... Funkcjonariusz publiczny skorzystał z bazy danych w celach prywatnych? Art. 231 kk - przekroczenie uprawnień, stałby się przestępcą. Dodatkowo cofnięto by mu prawo do emerytury.

Czym to się różni od działania osoby, której powierza się swoje dane osobowe a ona wykorzystuje to w taki a nie inny sposób? Moim zdaniem poza konsekwencjami - niczym. Żyjemy niestety w czasach, kiedy dane osobowe są cenne i są źródłem informacji wykorzystywanych na różne sposoby - dlatego powinniśmy je chronić i dlatego powinniśmy walczyć z takimi zaniedbaniami.

Mały update - uzupełniam o informacje od radcy prawnego:

Witam Panie Pawle, już odpowiadam:

- jeśli zarządca działał w imieniu firmy - przekroczył kompetencje i naruszył prywatność, dodatkowo ujawniając Pana dane w sposób pośredni

- jeśli zarządca działał w imieniu prywatnym, dodatkowo uzyskał dostęp do bazy danych czego robić nie może + powyższe

- jeśli firma powiadomiona o incydencie stwierdziła że nic się nie stało, również powinna się tym zająć w pierwszej kolejności osoba która przyjęła zgłoszenie na komisariacie – proszę uaktualnić te informacje

- faktycznie strona firmy uniemożliwia wgląd w dane osobowe, ich edycję oraz prawo do zaprzestania przetwarzania danych – to podlega pod rażące naruszenie

- bardzo dobrze, że wysłał Pan maila z prośbą o zaprzestanie przetwarzania Pana danych osobowych

- firma nadal przetwarza dane pomimo braku zgody (wielokrotnie, pomimo poinformowania pracownika, że taka zgoda na przetwarzanie danych została wycofana)

- niezależnie od wariantu (w dostarczonych materiałach zarządca zmienia zdanie i raz występuje jako firma, raz jako osoba fizyczna) zarządca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, powinien poinformować o podejrzeniu popełnienia przez Pana przestępstwa odpowiednie organy zamiast naruszać ustawę OODO zmuszając Pana do wyjaśnienia sprawy, taką rolę może pełnić funkcjonariusz publiczny nad którym ciąży ustawowy obowiązek, jeśli tak ową funkcję pełni Pan XXX – powinien pytać jako uprawniona do tego instytucja, nie jako zarządca

Panie Pawle, proszę również o informację czy podmiot (zarządca) udostępnił Panu informacje na temat tego w jaki sposób wykorzystywał Pana dane osobowe i jakim podmiotom je przekazywał (istotny jest również cel przekazania). Jeśli to nie nastąpi napiszemy pismo z terminem do którego zarządca musi się prawnie zastosować.

p.s. dobra polisa i dobra kancelaria... nie są złe