Odłamki rakiety SpaceX spadły na farmę w Waszyngtonie

Zbiornik ciśnieniowy z rakiety SpaceX Falcon 9 spadł na farmę w stanie Waszyngton. Jak poinformowało miejscowe biuro szeryfa, zbiornik wielkości sporego worka treningowego pozostawił po sobie wgniecenie w ziemi. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda.

Jak donosi The Verge właściciel farmy w hrabstwie Grant w stanie Waszyngton znalazł fragment rakiety SpaceX w zeszły weekend. Czarny zbiornik ciśnieniowy był pozostałością po rozpadzie pojazdu kosmicznego Falcon 9. Farmer zdecydował się na zgłoszenie tego zdarzenia do biura lokalnego szeryfa. Ten zaś zdecydował się skontaktować ze SpaceX aby potwierdzili, że część należy do nich oraz odebrali ją od farmera.

Szeryf Tom Jones potwierdził, że zespół SpaceX odzyskał fragment rakiety, zaś jego biuro nie ujawniło żadnych dalszych szczegółów na temat miejsca znalezienia komponentu.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY