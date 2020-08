Pobierz program

Odlotowe Wieżowce to z pozoru bardzo prosta gra strategiczna online, wymagająca od użytkownika nie lada umiejętności zarządzania. To kolejna produkcja firmy Overmobile, która dostępna jest na PC z poziomu przeglądarki internetowej i na urządzenia mobilne.

Jak wygląda rozgrywka?

W trakcie rozgrywki w Odlotowe Wieżowce wcielamy się w rolę zarządcy wieżowca, a naszym zadaniem jest jego rozbudowa i ulepszanie. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty a sama zabawa ogranicza się do klikania wyświetlanych na ekranie opcji. Pomimo swojej prostoty potrafi ona wciągnąć i zapewnić świetną zabawę na wiele godzin.

Grę rozpoczynamy od niewielkiego budynku posiadającego trzy kondygnacje. To właśnie za ich pośrednictwem zdobywamy wirtualną gotówkę, która niejednokrotnie wymaga od nas wykonania prostego zadania. Zarobione profity przeznaczyć możemy na budowę kolejnych pięter naszego wieżowca. Ważnym aspektem rozgrywki są lokatorzy, którzy w większości przypadków pracują na danej kondygnacji. Ich zadowolenie przekłada się na zarobki. W Odlotowe Wieżowce nie można zapomnieć o dostawach towarów do usług i sklepów.

Aspekty społecznościowe

Jako właściciel wieżowca możemy dołączyć do miasta i wraz z innymi graczami wspólnie toczyć rozgrywkę. Taka społeczność wspierają się i współpracują ze sobą w wykonywaniu specjalnych zadań, ulepszaniu swoich budynków czy turniejach rozgrywanych między miastami. Do dyspozycji graczy oddano czat i forum do dyskusji.

