Odtwarzacze Blu-Ray Samsunga mogły przestać działać przez znacznik w pliku XML

Udostępnij:

Kina domowe i odtwarzacze Blu-Ray Samsunga, które wpadły w tak zwaną pętlę uruchomień w drugiej połowie ubiegłego miesiąca, doświadczyły problemów najpewniej z powodu jednego znacznika w pliku konfiguracyjnym. Chodzi o podłączone do internetu urządzenia, które odebrały w czerwcu wadliwą aktualizację, po której przestały poprawnie działać.

Jak udało się ustalić serwisowi The Register z pomocą jednego z czytelników, usterka została najprawdopodobniej spowodowana przez jeden z plików XML, a konkretnie – pusty znacznik <list/> , na obsługę którego oprogramowanie w odtwarzaczach i kinach domowych Samsunga nie było gotowe. Próba wczytania miała bowiem skutkować rzuceniem wyjątku z powodu niewłaściwego odwołania do pamięci i ponownym uruchomieniem systemu.

Co ciekawe, problem dotyczy również właścicieli tych urządzeń, które są tylko podłączone do internetu, ale w których nie pobierano świadomie aktualizacji oprogramowania – część plików jest bowiem automatycznie zmieniania w tle i to dość, aby spowodować usterkę.

Warto zaznaczyć, że w zaistniałej sytuacji kina domowe i odtwarzacze Blu-Ray Samsunga nie mogą zostać naprawione zdalnie. Wszystko wskazuje jednak na to, że użytkownicy dotknięci problemem zostali zaproszeni przez producenta do serwisów, gdzie ich urządzenia zostaną najpewniej ręcznie zaktualizowane, by wyeliminować problem.