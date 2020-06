Pobi​erz program

Olive Video Editor to darmowy (licencja open-source) nieliniowy edytor filmów.

Autorzy programu Olive Video Editor zaprojektowali go w taki sposób, by stanowił on ciekawą alternatywę dla drogich, komercyjnych narzędzi. W istocie otrzymujemy pozornie nieskomplikowaną, ale bogatą w opcje aplikację umożliwiającą nieliniową obróbkę dowolnych materiałów wideo.

Olive Video Editor pozwala na zaimportowanie wybranych plików i umożliwia pracę na osi czasu. Możemy wycinać zbędne fragmenty filmów, łączyć kilka obrazów w jeden, dzielić posiadany materiał wideo na części i nie tylko. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by przenosić fragmenty obrazu w inne miejsce, nakładać przejścia, efekty graficzne i dźwiękowe.