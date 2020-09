Oman pierwszy na świecie. Chodzi o absolwentów kierunków STEM

Udostępnij:

Informacja ta pochodzi od omańskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji. Według niej Oman uzyskał pierwsze miejsce na świecie pod względem ilości absolwentów kierunków ścisłych i inżynieryjnych w stosunku do wszystkich absolwentów szkół wyższych.

Według oświadczenia, Oman zajął także szóste miejsce na świecie pod względem rządowych wydatków na jednego studenta, 24. miejsce na świecie w indeksie edukacji szkolnej (spadek o 14 miejsc w stosunku do ubiegłego roku), 12. w kategorii edukacji wyższej (spadek o 8 miejsc) oraz 38. miejsce na świecie w rankingu Research Cooperation Index, który określa poziom współpracy pomiędzy sektorem akademickim i przemysłowym.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę stereotypową specyfikę studentów kierunków STEM w Polsce, w Omanie według raportu UNESCO sprzed kilku lat aż 53 proc. absolwentów inżynierii to kobiety. Nie jest to jednak informacja szczególnie zaskakująca, jeśli odrzucimy mity i weźmiemy pod uwagę spostrzeżenia czysto analityczne.

Jak wynika z raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy za rok 2018, w Polsce odsetek kobiet wśród absolwentów kierunków STEM wynosi 44 proc. Nadal na wielu kierunkach stricte technicznych, takich jak elektrotechnika (6,1 proc.) czy mechatronika (8,5 proc.) kobiet jest bardzo mało, jednak, jak widać, nadrabiają to w innych obszarach. I z roku na rok dysproporcje maleją.