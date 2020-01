OmniFormat 20.10

​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

OmniFormat jest darmowym narzędziem do konwersji dokumentów, które obsługuje ponad 75 najpopularniejszych formatów plików tekstowych i graficznych, jak np. HTML, DOC, XLS, WPD, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, PCX, PPT, PS, TXT, Photo CD, FAX oraz MPEG.

Korzystanie z programu OmniFormat nie powinno nikomu sprawić kłopotów, ale przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji należy pamiętać, że po wykonaniu konwersji automatycznie usuwa ona pliki źródłowe (w trakcie użytkowania pojawia się odpowiedni komunikat na ekranie przypominający o takim rozwiązaniu). Istotne jest również to, że do działania wymagane jest zainstalowanie wirtualnej drukarki Pdf995, która jest dostępna do pobrania oczywiście bezpłatnie.

OmniFormat nie oferuje jedynie prostej konwersji dokumentów do innego formatu, ale pozwala także na zdefiniowanie dodatkowych parametrów. Możliwa jest przede wszystkim zmiana jasności pliku, nasycenia kolorów, kontrastu, odcienia poszczególnych barw, a nawet rozdzielczości dokumentu. W razie potrzeby możemy także obrócić dokument o 90, 180 lub 270 stopni.