One Commander V2 2.6.5

One Commander to zaawansowany menadżer plików, który umożliwia przeglądanie danych w dwóch oddzielnych panelach oraz kolumnach.

Interfejs użytkownika One Commander, określany przez autorów mianem nowoczesnego, faktycznie taki jest – minimalistyczny i przejrzysty. Wystarczy kilkanaście minut pracy z programem, by zauważyć, że twórcy zaprojektowali go tak, by użytkownik miał szybki dostęp do plików. Zaprezentowali bowiem układ folderów i plików w formie drzewka, co okazuje się idealnym rozwiązaniem w tym przypadku.

One Commander zawiera bardzo dużą liczbę skrótów klawiaturowych, które zostały szczegółowo opisane na oficjalnej stronie producenta. W przypadku regularnego korzystania z narzędzia, warto je poznać, by skrócić czas potrzebny na wykonywanie kolejnych operacji (np. kopiowania, przenoszenia, zmieniania nazw i usuwania plików) . Pracę ułatwia także wbudowana wyszukiwarka, która pozwala na szybkie zlokalizowanie dokumentów, zdjęć, grafik czy też jakichkolwiek innych danych.

Co ciekawe, wersja beta programu One Commander została sfinansowana przez użytkowników za pośrednictwem zbiórki pieniędzy przeprowadzonej w serwisie Kickstarter. Twórcy potrzebowali 7500, a udało im się pozyskać blisko 12 tysięcy dolarów.