OnlyOffice Desktop Editors 5.4.2.30

OnlyOffice Desktop Editors to część bardzo szerokiego pakietu aplikacji biurowych firmy Ascensio, która nie wymaga do działania połączenia z Internet. Jest ona bezpłatna i nie ma ograniczeń w zakresie zapisu czy formatów. OnlyOffice Desktop Editors nie posiada funkcji pracy grupowej takich jak współpraca nad dokumentem wielu osób naraz. Program daje możliwości tworzenia i edycji dokumentów tekstowych (DOCX, ODT, RTF, TXT), arkuszy kalkulacyjnych (XLSX, ODS, CSV) i prezentacji (PPTX). Wszystko jest w jednym programie, nie został on rozbity na poszczególne moduły.

Dostępne są wszystkie standardowe elementy formatowania. Arkusz jest wyposażony w te same funkcje, co konkurencyjne rozwiązania. Istnieje również możliwość otwierania i tworzenia prezentacji w formacie pptx i choć liczba przejść między slajdami nie jest tak imponująca jak w Office, to na potrzeby większości prezentacji powinna bez problemu wystarczyć.

Desktop Editors jest tylko częścią zestawu usług firmy Ascensio – od prostego biura w chmurze po zarządzanie dokumentami, pocztę, CRM, zarządzanie projektami, kalendarz. Z poziomu programu można założyć konto i skorzystać z 30-dniowego okresu testowego.