Open Transport Tycoon Deluxe 1.9.3

OpenTTD to darmowa reinkarnacja kultowego klasyka Transport Tycoon Deluxe - strategii ekonomicznej, w której przez okres wielu lat musieliśmy dbać o ciągły rozwój i rentowność założonej przez siebie firmy przewozowej. OpenTTD zachowuje wszystkie możliwości pierwowzoru oferując dodatkowo wiele usprawnień takich jak chociażby tryb gry wieloosobowej czy obsługę kilkunastu języków oraz walut. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż od wersji 1.0.0 do zabawy nie są nam już potrzebne żadne pliki pochodzące z oryginału, jak miało to jeszcze miejsce chociażby w wersji 0.7.5.