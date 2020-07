OpenFM, czyli najlepsza aplikacja do strumieniowania muzyki dla skner

Udostępnij:

Sknera, dusigrosz, cebulak. Mówcie sobie o mnie, co chcecie, ale w kwestii rozmaitych usług sieciowych staram się być maksymalnie oszczędny. Ktoś powie, że 10-20 zł w skali miesiąca to niewiele. Jednak kilka złotych tu, kilka tam i nagle koszty internetu i telefonu rosną dwu-trzykrotnie ponad abonament. Dlatego kocham inicjatywy takie jak OpenFM.

Aplikację OpenFM pobierzesz z naszego katalogu oprogramowania w następujących wersjach: Windows PC, Android lub iOS. Możesz też słuchać OpenFM bezpośrednio poprzez przeglądarkę pod adresem open.fm.

Czym jest OpenFM? Zasadniczo rzecz ujmując, sam tytułuje się mianem największego w Polsce radia internetowego, choć to określenie nie oddaje jego esencji. Istotnie, pozwala słuchać stacji radiowej, ale nie jednej i nie kilku, a kilkuset. W związku z tym nie ma obawy, że może kiedykolwiek zmusi do słuchania czegoś, co nie przypadnie do gustu. Co więcej, jak już zdążyłem zasugerować, jest całkowicie darmowy.

Créme de la créme stanowi Radio Nowy Świat, czyli prywatna rozgłośnia założona na gruzach legendarnej Trójki, z żywą legendą w osobie Wojciecha Manna. Choć to w przypadku OpenFM nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Dalej wymienić można m.in. informacyjno-publicystyczny TOK FM, zawsze lubiane Radio Złote Przeboje, prowadzone przez warszawskich studentów Radio Kampus czy wreszcie WP Radio, w którym aktualności ze świata przeplatają się z hitami muzycznymi. Słowem, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

A nie wspomniałem jeszcze w ogóle o regularnie dodawanych do bazy OpenFM podcastach. Dla wielbicieli polskiego showbiznesu to jak kopalnia ciekawostek. Od Piotra Roguckiego, poprzez Anitę Lipnicką, na raperze Biszu skończywszy. I muzyka. Setki tysięcy godzin muzyki, podzielonej na kategorie, a następnie playlisty. Pop, disco, rap, reggae, rock, alternatywa. Powtórzę – nie ma obawy, że w danym momencie nie znajdzie się czegoś dla siebie.

Jedna apka, w dodatku przemyślana

Teraz najlepsze – to wszystko jest zagregowane w formie jednej aplikacji (lub witryny internetowej) dla systemów Windows PC, Android bądź iOS. Darmowej aplikacji, podkreślmy. Jedyną konsekwencją tego są oczywiście reklamy, aczkolwiek należy zauważyć, że twórcy wykazują się rozsądkiem i wciąż w OpenFM jest znacznie więcej treści niż reklam. W aplikacji mobilnej reklama wideo pojawia się tylko raz na 6 godz. Reszta nie zakłóca odtwarzania.

Sama aplikacja może nie ocieka wodotryskami, ale zdecydowanie spełnia swoją rolę. Pozwala agregować ulubione stacje w formie łatwo dostępnej listy, a dla twórców – zbiera dane o popularności poszczególnych pozycji, co jednak można zablokować w opcjach. Poza tym to po prostu klasyczny odtwarzacz. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od chociażby darmowej wersji YouTube'a pozwala na pracę w tle i zablokowanie ekranu smartfona.

Podsumujmy: OpenFM to świetny player radia internetowego, który jest całkowicie darmowy, a przy tym nie przytłacza nadmiarem reklam. Nie przytłacza też ogromem funkcji w odtwarzaczu, ale dzięki temu jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Zawsze oferuje setki pozycji do odsłuchu i może pracować w tle na urządzeniach mobilnych. Stanowi świetną alternatywę dla aplikacji pojedynczych wydawców, takich jak Radio Nowy Świat, gdyż oferuje znacznie więcej treści. Ponadto, ma potencjał, aby zastąpić płatne serwisy strumieniowania muzyki.

