OpenToonz to otwarta i darmowa wersja programu do tworzenia dwuwymiarowych animacji. Projekt powstał po tym, jak komercyjny program został przejęty przez twórców „Księżniczki Mononoke”.

OpenToonz nadaje się do animacji kolorowych i czarno-białych, przygotowanych na papierze i zeskanowanych (OpenToonz zawiera narzędzia do kreślenia wektorowych konturów na podstawie szkiców) lub opracowywanych od początku na komputerze (w programie znajdują się także narzędzia do rysowania i kolorowania). W OpenToonz można przeprowadzić proces produkcji animacji od projektowania ujęć na podstawie scenariuszu do postprodukcji wyrenderowanych ujęć. Jego zaletą jest możliwość zaplanowania przestrzeni roboczej według własnych potrzeb.

OpenToonz pozwala budować sekwencje na podstawie kilku klatek lub tylko jednego rysunku, za pomocą siatek zniekształceń i „szkieletów”, które pozwalają formować pozy postaci. Można przy tym skorzystać z widoku sąsiednich klatek (onion skinning) i warstw łączonych na różne sposoby. W programie znajduje się także sporo efektów, które mogą korzystać z wielu źródeł.

Wiele zadań można zautomatyzować za pomocą ECMAScripts. Program daje także możliwość renderowania scen stereoskopowych.