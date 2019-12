05.05.2018 20:13 • Recenzja do wersji 52.0.2871.99

Na początek istotne dane mojego komputera:

- Windows 7 Professional 64-bit,

- procesor Intel M Core 2 Duo E7500 CPU 2,93 GHz 2,13 GHz

- RAM 2GB (Intel Graphic Media Accelerator Driver)



Menadżer zadań mam włączony. Po uruchomieniu przeglądarki pokazuje on 5 procesów wykonywalnych opera.exe oraz opera crash_reporter.exe i opera_autoupdate.exe. Trochę to trwa, zwłaszcza, kiedy komputer jest świeżo włączony. Czy Opera staruje szybciej Firefoxa, trudno powiedzieć. Może odrobinę szybciej. Co można o niej powiedzieć? Ma wiele cech (zalet) wspólnych z Firefoxem (w wersji Quantum) i Google Chrome, więc nie będę się tu nad nimi zbytnio rozwodził (pisałem zresztą bliżej o nich w moich recenzjach poświęconych tym przeglądarkom), przypomnę tylko w skrócie: możliwość wyboru dowolnego języka (bez względu na język systemu operacyjnego) oraz dodatki, zintegrowane z przeglądarką, bardzo zróżnicowane umożliwiające spersonalizowanie ustawień, czytelne menu.



1) jedyna różnica to pasek boczny (zamiast górnego poziomego jak w przypadku Firefoxa, czy rozwijanego menu jak w Google Chrome) a na nim dość podobne zakładki: szybkie wybieranie, zakładki, historia, rozszerzenia, ustawienia (w tym blokowanie reklam i tapety - tej ostatniej Firefox nie ma (ma tylko górny pasek, którego motyw można sobie wybrać z rozszerzeń). Natomiast Opera ma jedną cechę, różniącą ją od Firefoxa i Google Chrome, którą w sumie nie wiem jak interpretować, mianowicie podczas instalacji automatycznie zaimportowała zakładki z Firefoxa (ale tylko te obecne na pasku), oraz „adaptowała” moją tapetę pulpitu na swój pulpit oraz kolor i wzór paska zadań na swoją ramkę. Nazwałem to sprytem instalacyjnym. W sumie jednak plus w stosunku do Firefoxa i Google Chrome,



2. Bardzo mi przypadła w Operze do gustu rozbudowana opcja ”Wyczyść dane przeglądania”, chyba bogatsza w narzędzia, niż w przypadku Firefoxa i Google Chrome. Wszystko mamy tu w jednym miejscu:

- historię pobierania

- historię przeglądania

- ciasteczka i inne dane z witryn,

- obrazy i pliki w pamięci podręcznej (i jeszcze kilka innych)

natomiast drobnym minusem w stosunku do Firefoxa i Google Chrome jest w Operze brak możliwości usunięcia z historii jednej, konkretnej strony, usuwa się je hurtem: od ostatniej godziny, od ostatniego dnia, od ostatniego tygodnia, od ostatnich 4 tygodni, od początku. Może zresztą opcja usuwania jednej strony gdzieś i jest, ale ja nie umiałem jej odnaleźć.



Teraz trochę o minusach:

1) Wideo na YouTube (zwłaszcza te w wyższej rozdzielczości: 720p, 1080 p) nie odtwarza się płynnie, widać od czasu do czasu wyraźne spowolnienia (na Firefoxie i Google Chrome tego nie zauważyłem), również pobieranie pliku wideo (4K Video Downloader) trwa troszeczkę dłużej, czasami zostaje zerwane i wyświetla się komunikat o błędzie. Sprawdzałem później analogiczny wideoklip w Firefoxie – tu było wszystko w porządku,

2) zdarzyło mi się kilka razy (na szczęście rzadko) gdy było otwartych kilka kart (w tym YouTube) , że z nieznanych powodów procesor nagle wykazał zużycie sięgające 100 % i zużycie RAM-u również skoczyło do 100%. Efekt był taki, że wskaźnik myszy zastygł na pulpicie, skróty klawiaturowe nie działały, komputer był totalnie unieruchomiony i niestety pozostał mi tylko twardy restart. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie zaobserwowałem podobnych fanaberii ani w przypadku Firefoxa ani Google Chrome; chociaż i one czasami się zawieszają, to jednak po paru minutach na ogół wszystko samoczynnie powraca do normy.



To tyle na razie moich wybiórczych uwag o Operze. Nie jest ona rewelacyjna (stąd 4 gwiazdki) , ale zachowałem ją do dalszego testowania, jako alternatywę dla Firefoxa. Nie będzie jakaś konkurencja.