Opera 68 dostępna do pobrania. Ma wbudowany Instagram – kolejny serwis na bocznym pasku

Udostępnij:

Przeglądarka Opera 68 jest już dostępna do pobrania i oferuje kilka ciekawych nowości. Na czele promowana przez twórców integracja z Instagramem, który dołącza między innymi do Messengera na bocznym pasku przeglądarki. Umożliwia to szybkie korzystanie z serwisów społecznościowych i komunikatorów, bez opuszczania przeglądanej w danym momencie strony internetowej.

Nie jest to jednak koniec nowości. W nowej Operze pojawiła się także między innymi możliwość wyszukiwania kart, co okaże się bardzo przydatne, jeśli użytkownik ma tendencję do otwierania jednocześnie dziesiątek stron. Symbol szkła powiększającego na pasku kart to przycisk włączający wyszukiwarkę, w której można łatwo znaleźć poszukiwaną kartę poprzez wpisanie frazy na klawiaturze.

Dodatkowo w Operze można też wygodnie zamknąć zduplikowane karty, o co także nietrudno szczególnie podczas pracy z kilkoma webowymi aplikacjami, pomiędzy którymi trzeba się często przełączać. Twórcy zdecydowali się bowiem zwiększyć widoczność wyrózniania zduplikowanych kart po pozytywnym przyjęciu tej funkcji w poprzedniej wersji przeglądarki.

W nowej Operze pojawiły się także inne, mniejsze łatki i nowości. Wśród nich między innymi usunięcie błędu nieprawidłowego odstępu w wyszukiwarce kart oraz implementacja grupowania kart, co pozwala zaprowadzić porządek podczas pracy z wieloma stronami jednocześnie. Podobna nowość niedawno pojawiła się w Google Chrome.

Opera na Windowsa i macOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.