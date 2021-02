Pobierz program

Opera Developer to testowa wersja popularnej Opery, pierwsza odmiana w całym cyklu wydawniczym przeglądarki. Jest przez to najmniej stabilna, ale też jako pierwsza wyposażana w najnowsze funkcje.

Ponieważ do tej wersji programu trafiają w pierwszej kolejności wszystkie eksperymentalne funkcje i na tym etapie nie jest znana stabilność ich pracy, jest to program polecany przede wszystkim zaawansowanym użytkownikom, którzy zainteresowani są testami i nowościami, ale są świadomi ryzyka związanego ze stabilnością pracy programu.

Funkcje przetestowane w wydaniu Developer trafiają ostatecznie do edycji beta a dopiero potem do stabilnej wersji Opery. Nowe wersje programów wydawane są co kilka tygodni.