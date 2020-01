Pobierz program

Opera GX to nowoczesna przeglądarka stron internetowych zaprojektowana z myślą o graczach. Zawiera szereg przydatnych funkcji niedostępnych w zwykłej wersji Opery.

Nie wyłączaj przeglądarki w trakcie grania

Największą atrakcją oferowaną przez Opera GX jest możliwość ustawienia ile pamięci RAM i procesora ma zużywać przeglądarka w trakcie pracy. Owe limitery sprawiają, że nie musimy już zamykać przeglądarki przed rozpoczęciem gry, by zwolnić cenne zasoby naszego komputera i tym samym zyskać większą wydajność w danej produkcji. Zdefiniowanie tych parametrów jest banalnie proste, bowiem opiera się na wykorzystywaniu suwaków, które aktywujemy jednym przyciskiem myszy.

Integracja z Twitchem i innymi aplikacjami

Opera GX z pewnością zadowoli nie tylko fanów elektronicznej rozrywki, którzy po prostu lubią grać w gry, ale i osoby śledzące innych użytkowników za pośrednictwem Twitcha, bowiem narzędzie oferuje pełną integrację z tym serwisem. Transmisje na żywo oraz skróty możemy oglądać w przeglądarce nie na osobnej karcie, ale z lewej strony ekranu, podczas gdy po prawej nadal będziemy mieli aktywną stronę internetową.

Skoro już o integracjach mowa, to należy odnotować, że Opera GX pozwala na łatwe i szybkie korzystanie z innych programów zintegrowanych z opisywaną przeglądarką, takich jak: Messenger, Telegram, VK oraz WhatsApp, które również są obecne na pasku bocznym. Co ciekawe, podczas oglądania filmów (na wspomnianym już Twitchu lub YouTube) możemy odłączyć okno wideo i umieścić je na wierzchu nad kartami lub aplikacjami.

Darmowy VPN

Jeśli jakakolwiek transmisja nie jest dostępna w lokalizacji geograficznej użytkownika, to nie musi on instalować dodatkowych klientów VPN, bo takowy znajduje się w Opera GX i – co ważne – jest dostępny zupełnie za darmo (tak samo zresztą, jak cała przeglądarka). Na uwagę zasługuje także wbudowana funkcja blokowania reklam (można ją oczywiście wyłączyć), dzięki której poszczególne strony internetowe ładują się dużo szybciej.

W pełni konfigurowalna

Opera GX zawiera wiele opcji pozwalających na dostosowanie wyglądu przeglądarki do preferencji użytkownika. Mowa w tym przypadku zarówno o motywach graficznych, jak i tapetach, kolorach podświetlenia, animacjach na stronie startowej oraz licznych efektach dźwiękowych. Dodatkowe funkcje znajdziemy w sklepie z rozszerzeniami, a przeglądając go warto wiedzieć, że Opera GX jest kompatybilna z plug-inami zaprojektowanymi dla Google Chrome.

