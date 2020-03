Opera na Androida po aktualizacji: drobne zmiany mogą pomóc w dobie przeciążenia sieci

Udostępnij:

Opera na Androida dostała nową aktualizację. Jak deklarują twórcy, tym razem skupiono się na implementacji funkcji, o które prosili od dawna sami użytkownicy. Wśród nich usprawnienia w zakresie oszczędzania danych i wyświetlania stron w trybie offline, które mogą się szczególnie przydać w okresie większego obciążenia internetu z powodu koronawirusa.

Ulepszenia w zakresie oszczędzania danych dotyczą wbudowanej w Operę funkcji, która ogranicza ilość przesyłanych informacji. Aby upewnić użytkowników, czy w danej chwili korzystają z tej opcji, w przeglądarce wprowadzono nową ikonę, która przypomina, że tryb oszczędzania danych jest aktywny. Twórcy wykorzystują okazję by przypomnieć, że jeśli poza oszczędzaniem transferu, celem jest także przyspieszenie ładowania stron, warto skorzystać z wbudowanego blokera reklam.

Po aktualizacji Opera na Androida ma lepiej oszczędzać dane, fot. Opera.

Inna nowość w Operze na Androida to usprawniona obsługa stron w trybie offline. Użytkownicy mają teraz możliwość ręcznego wskazania lokalizacji, w której strony są zapisywane. Ma to być rozwiązanie przydatne w szczególności dla użytkowników, którzy chcą zapisywać strony na karcie pamięci. Kolejna zmiana to rozbudowana funkcja automatycznego uzupełniania podczas korzystania z paska adresu – teraz obejmuje także propozycje ze strony szybkiego dostępu Speed Dial.

Wśród zmian w nowej Operze pojawia się także drobiazg, który ucieszy osoby często korzystające z YouTube'a. Przeglądarka pozwala od teraz automatycznie przekierowywać użytkownika do aplikacji YouTube'a zawsze, kiedy trafi na stronę serwisu. Opcję można w każdej chwili zmienić w ustawieniach.

Opera na Windowsa, macOS-a oraz Androida jest dostępna do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.