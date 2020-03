Operatorzy komórkowi na całym świecie kreatywnie zachęcają do zostania w domu

Udostępnij:

Nastały czasy, kiedy ludzka solidarność ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Liczy się każdy gest, nawet najdrobniejszy. Operatorzy sieci komórkowych znaleźli kreatywny sposób, jak zachęcać ludzi do dystansowania się społecznego.

W niektórych krajach, w tym Niemczech, firmy takie, jak Vodafone umieszczają komunikat #StayHome przy ikonce symbolizującej stan sieci komórkowej. Jest to sprytna, nieinwazyjna forma wspierania kroków mających na celu zminimalizowanie skutków pandemii. Mały gest, a jednak mogący wywołać masę pozytywnych reakcji, bo w końcu teraz wpatrujemy się w ekrany smartfonów częściej niż kiedykolwiek.

Peru 🇵🇪 also pic.twitter.com/FcfbwWk8QE — QUÉDATE EN CASA 🧼👏🏼 (@miguel__acf) March 24, 2020

Komunikaty takie, jak w niemieckim Vodafone pojawiają się również w miejscach tak od siebie odległych, jak Rumunia, Peru, Turcja, Indonezja, Belgia, Francja, Indie i Nigeria – w każdym z nich w ojczystym języku. Najczęściej można je zobaczyć po wyłączeniu Wi-Fi i przełączeniu się na internet komórkowy, aczkolwiek w Peru "YoMeQuedoEnCasa" (po hiszpańsku: zostań w domu) widnieje w każdej sytuacji.

Trudno powiedzieć, czy to zorganizowana akcja telekomów, czy spontaniczna oddolna inicjatywa. Ciekawe, kiedy uświadczymy tego w Polsce. Póki co możemy liczyć na specjalne promocje od wielu dostawców usług komórkowych, takich jak dodatkowe pakiety danych, nienaliczanie transferu za niektóre aplikacje, czy darmowe dostępy do usług VOD.