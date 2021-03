Oppo przegonił Huawei w smartfonach. To teraz najpopularniejsza chińska marka

Udostępnij:

Oppo może mieć powody do radości. Smartfony tej firmy, po raz pierwszy w historii, zdominowały chiński rynek. Tym samym Oppo odebrało dotychczasową koronę lidera Huawei.

Najnowsze dane z firmy analitycznej Counterpoint Research wskazują na to, że Oppo zdobyło 21-procentowy udział w chińskim rynku smartfonów. To istotne osiągnięcie, gdyż jest to zarazem największy rynek smartfonów na świecie.

Drugą pozycję zajmują ex aequo Huawei wraz z (nieznanym praktycznie poza Chinami) Vivo, którzy mają po 20 proc. udziału. Dalej plasują się natomiast Xiaomi i Apple - a każdy z tych koncernów także osiągając próg 16 proc.

Oppo wywalczyło swoją pozycję kosztem Huaweia. Zdaniem Counterpoint kłopoty chińskiego giganta na rynku światowym (które wynikły m.in. z umieszczenia firmy na czarnej liście przez USA) dały się we znaki także w Chinach.

Sankcje USA spowodowały niedobór komponentów, więc Huawei skupił się na segmencie premium (droższych smartfonów), podczas gdy inne chińskie marki nastawiły się przede wszystkim na ilość.

Dane firmy Counterpoint pochodzą jedynie ze stycznia 2021 r., ale raport sugeruje, że Huawei będzie tracił udziały przez cały rok. Natomiast Oppo teraz ma szansę umocnić swoją pozycję przez wydanie najnowszego flagowca, jakim jest Find X3 Pro. Będzie on zaprezentowany 11 marca 2021 r. o godzinie 12:30 czasu polskiego.

Smartfony Oppo z roku na rok są także coraz popularniejsze w Polsce. Jednym z potencjalnych powodów tego stanu rzeczy może być stosunek cena/jakość - podobnie, jak Xiaomi. Najdroższe telefony Oppo mogą rywalizować z flagowcami innych marek, ale ich ceny zamykają się w okolicach 3000 złotych maksimum.