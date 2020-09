Oppo wchodzi na rynek telewizorów. Pierwsze Smart TV już w październiku

Udostępnij:

Firma Oppo chce zaistnieć na rynku telewizorów. Spekulacje na ten temat pojawiały się od dłuższego czasu, ale najnowszy wpis samego producenta w chińskim serwisie Weibo rozwiewa wątpliwości. Jak zwraca uwagę flatpanelshield.com, pierwsze Smart TV firmy Oppo miałyby zostać pokazane już w październiku.

Informacja o tym, że Oppo chce tworzyć własne telewizory, pojawiła się na końcu długiej grafiki przedstawiającej między innymi produkty w bieżącej ofercie. Obok gogli do rozszerzonej rzeczywistości, słuchawek czy opaski sportowej, pojawił się symbol telewizora. Prezes Oppo, Yi Wei, potwierdził natomiast we wpisie, że "Oppo Smart TV" zostanie pokazany w październiku 2020 roku i będzie kluczowy na drodze do dalszego rozwoju ekosystemu IoT firmy.

Serwis flatpanelshield.com sugeruje, że Oppo pokaże w pierwszej kolejności przynajmniej dwa modele – o przekątnej 55 i 65 cali. Na tę chwilę nie wiadomo, na jakich rynkach będą dostępne nowe telewizory. Można się jednak spodziewać, że w pierwszej kolejności trafią tylko do sklepów w Chinach.

Warto jednak zaznaczyć, że Oppo szybko zdobywa uznanie także poza rodzimym rynkiem. Od 2019 roku w Polsce można oficjalnie kupić smartfony Oppo, które w wielu przypadkach kuszą ceną oraz ciekawymi rozwiązaniami technicznymi – w lipcu bieżącego roku producent zapowiedział na przykład szybkie ładowanie mocą 125 W.