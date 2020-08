Pob​ierz program

Optimik to ceniony program do optymalizacji zużycia materiału przy produkcji mebli, wyrobów kamieniarskich, blaszanych i przy pracach wykończeniowych. Program pozwala przygotować rozkroje płyt meblowych, desek, blach, szkła, arkuszy kamiennych, dłużyc, blatów i parapetów. Optimik został przystosowany do pracy z piłami panelowymi.