Orange ostrzega: to nie jest SMS o zadłużeniu. Faktury nie opłacisz, a pieniądze znikną

Udostępnij:

Zespół CERT Orange Polska ostrzega o nowym zagrożeniu. Przestępcy wysyłają do Polaków SMS-y z informacją o rzekomym zadłużeniu czy niedopłacie do faktury. Atak dotyczy klientów wszystkich operatorów.

Jak informuje Orange, ruszyła spora kampania phishingowa, której celem jest okradanie klientów operatorów sieci komórkowych. Zespół CERT zanotował wyższą niż zwykle ilość zgłoszeń, przez co zwrócił uwagę na problem.

"Schemat ataku znamy od co najmniej roku. Nadpis robiący wrażenie oficjalnego (reguła autorytetu), drobna kwota ("Przecież nic się nie stanie, najwyżej stracę niecałe 3,5 złotego), groźne wezwanie do działania (groźba dezaktywacji numeru) no i faktyczny adres, ukryty pod skrótowcem" - informuje CERT Orange Polska.

Nadawcą SMS jest "K0NT0SIM" co powinno zwrócić uwagę odbiorcy wiadomości. Nazwa nie ma nic wspólnego z żadnym z operatorów. W wiadomości zawarto skrócony link, zawierający protokół HTTPS, aby wyglądał na bezpieczny, a także nie ujawniał od razu nazwy fałszywej witryny. Po kliknięciu w link, ofiara trafia na stronę imitującą serwis służący do płatności.

Teoretycznie ofiara ma możliwość wyboru banku z którego korzysta, ale w praktyce to tylko zasłona dymna. Po kliknięciu w którąkolwiek z metod płatności okazuje się, że dokonanie transakcji jest możliwe jedynie za pomocą karty płatniczej. Witryna prosi o podanie pełnych danych karty płatniczej, aby cyberprzestępca mógł z niej skorzystać i wyczyścić konto ofiary.