Orange wysyła większość pracowników do domów i wydłuża terminy płatności faktur

Orange reaguje na koronawirusa i wysyła większość swoich pracowników do pracy zdalnej, klientów zapraszając natomiast głównie do sklepu internetowego i na infolinię. Decyzja jest uzasadniana troską zarówno o zdrowie pracowników, jak i klientów. Orange pracuje więc teraz przede wszystkim zdalnie, ale co ciekawe nie wszystkie salony zostaną zamknięte.

W komunikacie wysyłanym do klientów drogą mailową Orange wspomina, że zamknięte będą jedynie sklepy w centrach handlowych oraz niektóre poza nimi. W tych, które pozostaną nadal czynne, pracownicy mają natomiast postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Środki ostrożności nie zmieniają faktu, że w czasie zagrożenia koronawirusem wizytę w salonie najrozsądniej będzie po prostu przełożyć na inny termin lub zadowolić się kontaktem przez infolinię.

"Z uwagi na ograniczoną dostępność naszych pracowników, kontakt telefoniczny poprzez infolinie obsługowe będzie utrudniony. Jeśli w najbliższym czasie będziesz potrzebował naszej pomocy, prosimy Cię, abyś korzystał z rozwiązań online Mój Orange, poprzez aplikację mobilną lub po zalogowaniu na stronie www.orange.pl" – zachęca operator w mailu do klientów.

2 tygodnie więcej na zapłatę rachunku

Co więcej, aby nie zmuszać klientów do wychodzenia z domu, na przykład na pocztę w celu opłacenia faktur, Orange przedłużył wszystkim klientom termin płatności rachunków. "Chcemy choć trochę ułatwić życie naszym Klientom. W związku z tym wydłużamy o 2 tygodnie termin płatności Twojej ostatniej faktury. Oznacza to, że na jej zapłatę masz dodatkowe 14 dni, licząc od daty płatności widocznej na rachunku. Z uwagi na okoliczności polecamy skorzystanie z elektronicznych form płatności: przelew, polecenie zapłaty" – czytamy w krótkiej wiadomości.