31.01.2017 00:11 • Recenzja do wersji 10.4.2.12697

Zacznijmy od tego że jest to nieudany klon Steam'a... na prawdę nieudany. Zdaję sobie sprawę że tak na prawdę nie jest on klonem, to inny program o tym samym założeniu, przede wszystkim z całkowicie inną bazą gier. Nie zmienia to jednak faktu że zawiera on niesamowitą wręcz ilość bugów i innych tego typu rzeczy. Jeżeli jest potrzeba do danej gry, można pobrać ale korzystać z niego na codzień zamiast Steam'a to byłaby udręka i szczerze tego odradzam.