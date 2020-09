Pobierz p​rogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Osu! to fenomenalna darmowa gra muzyczna, garściami czerpiąca z pełnej humoru serii Elite Beat Agents dostępnej na przenośnych konsolach Nintendo. Zapewnia doskonałą rozrywkę w chwilach nudy, jeśli komuś tylko słoń nie nadepnął na ucho i jest w stanie popisywać się zręcznością w zgodzie z piosenkami, które lecą w tle. Przyda się również spostrzegawczość, ponieważ poszczególne akcje trzeba wykonywać po kolei.

Rozgrywka jest bardzo prosta w swoich założeniach. Najpierw wybieramy utwór z listy dostępnych. Te reprezentują oczywiście różne poziomy trudności, więc na początku lepiej zacząć od czegoś najłatwiejszego. Poszczególne piosenki mają swój rytm, który oddają pojawiające się stale kółka z cyframi. Należy klikać w nie myszką zgodnie z kolejnością, gdy tylko otaczający daną nutkę okrąg doleci do jej centrum. Na starcie wydawać może się to nie do opanowania, jednak wystarczy wsłuchać się w muzykę, z którą zabawa została przecież zsynchronizowana, by przebiegała ona już intuicyjnie.

Dalsze stopnie wtajemniczenia obejmują nie tylko coraz większą liczbę kółek do ogarnięcia wzrokiem oraz wyklikania, lecz także całe długie sekwencje, kiedy trzeba przytrzymać klawisz myszy i podążać za piłeczką jadąca w krótkim muzycznym torze, czasami nawet w tę i z powrotem. do tego dochodzą okazjonalne wiatraki, którymi należy jak najszybciej zakręcić. Z doboru utworów najbardziej zadowoleni będą fani anime, pełno tu bowiem typowo japońskich kompozycji, ubarwionych wielkookimi pięknościami na ilustracjach w tle. Dzięki edytorowi, każdy może ponadto coś dodać.

Gra oferuje światowy ranking, a poza tym umożliwia korzystanie z szerokiej biblioteki fanowskich układów do piosenek różnorakich, jak też modyfikacji, które to potrafią zmienić założenia rozgrywki. Istnieje do tego opcja zmiany wyglądu samej aplikacji. Społeczność skupiona wokół projektu liczy miliony fanów. Nie pozwolą oni mu umrzeć.

Minimalne wymagania systemowe:

Procesor 1 GHz

512 MB RAM

Uwaga!

Do zabawy potrzebne będzie zarejestrowanie darmowego konta na serwerach Osu!, na które należy się zalogować potem w grze. Instalator Osu! po uruchomieniu pobierze najnowsze potrzebne do zabawy pliki. Program wymaga też zainstalowanego w systemie .NET Framework 3.5. Najnowszą wersję .NET Framework można pobrać w dziale PROGRAMY -> Dodatki -> Biblioteki i inne dodatki.