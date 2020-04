Oświetlenie ze sterowaniem za 250 PLN do akwarium 140 l - DIY odcinek 2

Zacznę może od tego, że przy okazji akwarium znajomego podniosło mi się ciśnienie. Czemu? Ano temu, że sprzedającym na allegro powywracało się w żopach chyba. Nie wiem na ile miały na to wpływ moje wcześniejsze wpisy (bo sporo miałem pytań odnośnie SUNSUN'owych światełek), na ile to obecna sytuacja... i czemu wymiotło model 24W... i dlaczego 14W kosztuje tyle ile kosztował 24W (albo drożej).

WIEM, ŻE DOLAR PODROŻAŁ, ALE DO CHOLERY NIE AŻ TAK, ŻEBY PODNOSIĆ CENĘ O 50-70%!!!

SUNSUN to nie jest jedyna firma, która robi fajne, dobre i przystępne cenowo światełka do akwariów.

No więc po drugim piwie (Okocim porter blisko 10% czystego antydepresantu na pół litra), kiedy ciśnienie mi już trochę opadło (części pozbyłem się olewając allegro niemalże dosłownie)... siadłem do netu. Po co? Po to, żeby pomóc tym, którzy chcieliby podobnie jak ja nie przepłacać, żeby wetknąć parasol w d.... tym co ceny podnieśli a potem go otworzyć, najlepiej ogrodowy. Doszedłem jednak do wniosku, że niech się udławią. Postanowiłem stworzyć zestaw niemalże bliźniaczy do SUNSUN'a, ale jeszcze tańszy (na sprawdzonych komponentach). Chcąc nie chcąc - zakupy z Aliexpress wskazane.

Zrobię to na przykładzie swojego akwarium 140 litrowego o długości 80 cm. Jest to już... jakiś tam średniej wielkości zbiornik, bardziej wymagający od kostki 30-40 litrowej, czy nawet 70 litrowej.

Tak to wygląda mniej więcej:









Najpierw wytłumaczę dlaczego wygląda tak.

1) Akwarium jest wysokie

2) Standardowe belki tak czy siak zabierają po minimym 10-15 cm (z każdej strony), więc powierzchnia na której rozmieszczone są diody wynosi średnio 50-55 cm.

3) Mam posadzone rośliny w narożnikach - niech też coś mają z życia.

4) Nie chcę jednej wieeeeeelkiej beli o niesamowiiiiitej mocy z regulacją jasności - bo to zbędne (po pierwsze) nie do końca będzie działać z HomeKit (o tym potem) i co najważniejsze dla mnie - NIGDY nie da takiego efektu jak kilka słabszych ale rozproszonych źródeł światła.

5) Energooszczędność - w standardzie, to mam uruchomione oświetlenie o maksymalnej mocy 30W (ale za to bardzo dużej wydajności świetlnej z 1 Wata). Krótko mówiąc - lampy nie posiadają rezystorów pomiędzy diodami (takie małe czarne goofienka - zobrazowane niżej), tylko stałoprądowa zasilacz tzw. RC.

W tłumaczeniu na polski - lampa jest wydajna i przy tym chłodna, nie można na niej usmażyć jajek. To znaczy, że większość pobieranej przez nią energii elektrycznej przetwarzana jest na światło (w tych be i fe - czasami 50 do nawet 70% - na ciepło).

Co za tym idzie nie podniesie znacząco ani temperatury wody ani temperatury otoczenia. Mało tego... nie przysmaży roślin pływających jeśli takie mamy ani nie podgotuje wierzchołków roślin sięgających niemal tafli wody.

Dla przykładu płytka cacy - nie ma na niej be i fe:

Temperatura barwy światła: 7500-8000K - nie więcej! No chyba, że kochacie mocno glony albo macie akwarium morskie. Diody o temperaturze barwy światła białej z dodatkiem niebieskich:

Odradzam R+G+B (każdy kolor osobno a czasami jeszcze pośrednie), bo to światło nie będzie takie fajne i równomierne, widzieć będziemy wypadkową. To co widać wyżej w zupełności wystarczy amatorowi jak i zaawansowanemu akwaryście, ryby będą szczęśliwe, krewetki będą kopulować jak najęte a rośliny jak widać na załączonym obrazku (łącznie z trawnikiem) mają się super.

6) Bezpieczeństwo - te lampki to niskonapięciówki z zewnętrznym zasilaczem.

Dlaczego nie super belka z timerem i pilotem?

A no bo tak. A wnikając głębiej - lubię mieć kontrolę tego co dzieje się w akwarium, bo normalnie (tzn. kiedy moje prawa obywatelskie nie są ograniczane przez rozporządzenie niezgodne z konstytucją... pod przykrywką wirusa*... celem takich a nie innych wyborów.... *- nie dotyczy miesięcznicy i wybranych pen... ten członków rządu) często nie ma mnie w domu. Wiele procesów jest więc zautomatyzowanych (światełko, karmienie, filtracja, temperatura, napowietrzanie, co2 itp.).

Krótko mówiąc - aby dostarczyć roślinom odpowiednie ilości światła (nie sterując natężeniem i nie pompując niepotrzebnie watów w kosmos ku uciesze Taurona) - światełka włączają się wg. harmonogramu. Najpierw belki po lewej i prawej (po 3W), potem belka tylna 24W, belka przednia 24W tylko kiedy chcę "podgonić" rośliny co2 i nawożeniem (co ostatnio dzięki mojemu "słoneczkowi" - rok, ale ekran telefonu fajny bo kolorowy) wyłączyła mi filtr i zanim się zorientowałem (2 dni :P) miałem wysyp glonów... i przez 2 tygodnie doprowadzałem akwarium do stanu używalności ;p Więc nie polecam podawania żelaza + dużo światła + brak filtracji ;)

W HomeKit wygląda to tak:

Steruje tym SONOFF BASIC z softem do homekita - nota bene zestaw do programowania kupiłem za 16 PLN na aliexpress, same Sonoff-y po 10,78 za sztukę przy ilości 10 sztuk (nie tylko do akwarium wykorzystuję). Niewiele drożej można kupić już z wrzuconym softem.

Takich cudów w akwarium do oświetlenia mam 3 - załóżmy, że dla równego rachunku można policzyć po obecnych cenach 45 PLN. Osobny jest od grzałki i filtra i napowietrzania - aczkolwiek to osobny temat. Sonoff działa też z Google Dom (czy jak to się tam u nich nazywa). Dzięki temu - mamy sterowanie zdalne ze smartfona - niezależnie od tego gdzie jesteśmy, pod warunkiem, że w domu działa wifi i jest dostęp do netu. W przypadku homekitów - sterowanie działa też z ipoda, tabletu, komputera, laptopa. Nie wiem jak to jest z Google - ale z telefonu z androidem działa, co do reszty się nie wypowiem bo nie używam.

KOSZT STEROWANIA Z ALIEXPRESS: 45 PLN

No i teraz pora, żeby dos....olić tym, którzy się chcą na biednych hobbystach akwarystach dorobić windując ceny. Wiemy już co w jakiej technologii chcemy, więc.... sru, odpalamy Ali....

Bez specjalnego szukania: Koszt 2 dużych belek (na długość) to około 130 PLN, 2 małych - około 60.

No w żyć jeżyka... że jak, że co? Ano to... niemalże identyczne wizualnie o parametrach również niemalże identycznych. KOSZT BELEK Z ALIEXPRESS: 190 PLN - a kij tam, niech będzie że 200.

No więc.... nie są grzejnikiem, można nimi sterować, doświetlą akwarium aż za bardzo jak będą wszystkie na raz odpalone (do normalnego użytkowania wystarczy jedna belka, ale jak znam was... to tak jak mi zachce się wam prędzej czy później eksperymentowania z co2 i nawozami). Tak czy inaczej ten koszt można zbić o pi razy oko 65 PLN.

Gdzie jest haczyk? ŁUPA UPA GOŁA DU*A - nie ma :D

Całkowity koszt takiego wynalazku po mojemu, to maksymalnie 250 PLN z ostawą pod drzwi.. no dobra do paczkomatu.

Jak to ma się do cen akcesoriów akwariowych dostępnych na rynku, w szczególności do oświetlenia? Mniej więcej tak jak zapewnienia rządu, że jesteśmy przygotowani na wirusa do rzeczywistości.

Przykłady z grubej rury. Tu zaznaczę, że do Aquaela mam podejście czysto analne... ale w tym przypadku, to nawet oni wypadają tanio. Ba... juz nawet SUNSUN dobił do średnio 150 PLN za lampion 24W do 80 cm... i obecnie po cenach allegro cała zabawa wyszłaby na SUNSUN około 150+150+50+50+90= blisko 500 PEELENÓW!!! *(ze sterowaniem).

Tu taka dygresja odnośnie bezpieczeństwa - Aquael ma zasilacz w belce, czyli do belki idzie 220-240V, 50-60 Hz... czyli bałbym się do akwarium rąk wsadzić szczerze mówiąc, mało tego... nie pozwoliłbym na to dziecku... nawet żonie - bo kto potem będzie dziecko przewijał ;p O rybach i innych nie wspomnę. Jestem jednak zwolennikiem wyprowadzania zasilaczy na zewnątrz wszędzie tam, gdzie istnieje nawet minimalne ryzyko porażenia prądem. Tak wiem, ip 68 i cacy sracy, ale niech ta jedna lampa na 100 tysięcy będzie walnięta... brrrr... max co toleruję nie przekracza 48V - w większości jest to 24 lub 36... śpię spokojniej. Ja wiem, że różnicowa powinna w razie czego zadziałać... ale po pierwsze - to woda, więc nie zawsze musi tak być, po drugie... a niech to będzie jedna z tych 100 tysięcy... :D No wiem, głupie to, ale jednak wolę dmuchać na zimne. A takiego jednego ADE SUNSUNA już utopiłem na amen - ja jestem cały, rybki są całe, nawet lampka działa nadal... :)

No więc ten... nie wiem jak wy, ale ja przepłacać nie lubię. Nie lubię dać nabijać się w butelkę ani tym bardziej wieszać się na porożu (bo go nie mam... chyba ;p muszę żony spytać bo nie wiem ;p ale córka do mnie niby podobna - ale to już jej nieszczęście :D).

Innymi słowy mówiąc - ma być porządnie, ma być zgodnie ze sztuką, ma być jednocześnie nowocześnie i ładnie - ale do cholery nie musi być drogo!!!

Zestaw który posiadam (zakładając, że nie targniecie się na filtr taki jaki mam... z założeniem, że przeniosę go z czasem do dużo większego akwarium... niech tylko żona z dzieckiem wyjadą na dłużej :p) da się zamknąć w 1000 PLN, wbrew pozorom samo akwarium to koszt 150-250 PLN (120-140 litrów). Reszta to osprzęt i jakieś tam roślinki (o nich też szerzej opowiem jak zrobić żeby nie przepłacić), korzenie, kamienie... i inne duperele. Mówię tu o zestawie fabrycznie nowym.

Chyba, że koniecznie chcecie mieć jakiś ładny markowy napis na akwarium (a takich też nie brakuje) i dać za niego 3-5x tyle bez wyposażenia (nota bene z tańszych filtrów polecam z czystym sumieniem markę IKOLA - już za 150-170 do tego wielkości akwarium da się kupić porządny filtr, sery za 250-300). Szczerze mówiąc... można się uprzeć i kupić akwarium "gotowca" od jakiejś renomowanej firmy... tylko pojawia się pytanie - po co przepłacać (bo wolę tą kasę np. wydać na alkoholizowanie się ;p dużo, często, mocno), inne przyjemności lub obowiązki (żona, dziecko, 2 psy... firma, auta, rachunki, leasingi... znowu muszę się napić k*rw@ mać! trzeba było zostać przy rybkach ;p).

DYGRESJA - DEARFIERNDY, IMPORT

Wysiedziałem się w Chinach tyle, że już nawet wiem jak jest po ichniemu popielniczka i "nie chcę masażu z finiszem". SUNSUN, RESUN, NICREW (identyko) często gęsto nawet w tej samej fabryce są klepane. Podobnie jak inne lampy ;) Czasami różnią się radiatorem. Na czym to polega? Taki "manufacturer" zamawia sobie płytki z diodami (u jednego z kilku sensownych dostawców jeśli chce eksportować), u innego zasilacze... u jeszcze innego profile aluminiowe i zaślepki, jeszcze inny robi szybki... a ten "manufacturer" składa to do kupy, nabija logo (albo przy odpowiedniej ilości nabije i wasze... dorzucając do tego kilka groszy do swojej kieszeni) i gotowe! Potem wyjdzie na to, że mamy 15-30 modeli o mocy 24W z tą samą płytką, tym samym zasilaczem, takim samym przewodem... w takim samym lub podobnym profilu, z takimi samymi lub bardzo podobnymi uchwytami... a kluczową rolę jeśli chodzi o cenę odgrywają: lokalizacja fabryki (są tańsze i droższe regiony - koszty utrzymania budynku, rachunki... itp.) oraz... cena siły roboczej i wybranej wersji (tańsze opakowanie, droższe opakowanie, znakowanie stemplem, laserem... etc.).

Główni dostawcy mają jednak podobne ceny. Import kosztuje podobnie. Koszt zakupu gotowego produktu spełniający normy EMC, RoHS II, LVDE i inne - zgodny z dyrektywami niezbędnymi do CE sprowadza się tylko do wyboru dostawcy. Upraszczając - oferującego lepszą cenę (uwzględniając przy tym lokalizację, wariant produktu, siłę roboczą i ilość zamawianego towaru oraz bieżące kursy dolara i ceny ropy). Dolara bo w Juanach nikt przy zdrowych zmysłach się rozliczać nie chce. Jeszcze.

W Polsce dochodzi do tego cło, vat, koszty magazynowania, logistyki, sprzedaży, pracy nad marką i jej rozpoznawalnością, marketing... dużo tego. Trzeba krótko mówiąc pracować na marżach 30-50% (a więc narzut mniej więcej x2), żeby to miało ręce i nogi. Przy 30% można już całkiem dobrze żyć, przy 50% mieć spore rezerwy na "trudniejsze chwile".

Pozostaje tylko jeszcze pytanie... na jakich marżach pracują firmy specjalizujące się w oświetleniu akwarystycznym? Bo w konsumenckim takie "tąpnięcie" już było - ceny się uporządkowały same z siebie - wymusił to rynek. W akwarystycznym... to powiem tak - to jakieś Eldorado. Nie dość, że marże są kosmiczne, to jeszcze cała masa (jeśli nie większość) tych produktów nie spełnia PODSTAWOWYCH wymagań jeśli chodzi o obowiązujące normy. Do tego stopnia, że chodzi mi po głowie ściągnięcie 2-3 kontenerów TANIEGO, DOBREGO i SPEŁNIAJĄCEGO normy oświetlenia dla akwarystów i rozstrzelanie tych cen. Mało tego... sprawdziłem ile kosztuje w produkcji + marża producenta - a więc w zakupie (przy 1000 sztuk) taka mała lampka jak ADP 4,5W SUNSUN... uwaga... trzymajcie się 2,5 USD. Z kolorowym opakowaniem, instrukcją itp. itd. + do tego jeszcze 2,5% towaru jako "rezerwa na reklamacje gwarancyjne". Znaczy się z transportem, cłem i innymi duperelami wyjdzie z 4 USD... czyli niech tam będzie, że max 20 PLN BRUTTO (to już taki absolutny max). Jeśli zrobimy to sprawnie, zamkniemy się w 18. Zakładając, że dorzucimy kolejne zrobimy cenę 39.99... i poniesiemy dodatkowe koszty (magazynowanie, dystrybucja itp.), to... khem - mamy marżę przy której można żyć całkiem dobrze.

A jeśli weźmiemy diody, które nie spełniają norm jeśli chodzi o CRI (współczynnik oddawania barw), zasilacz nie spełniający norm EMC (zakłócenia elektromagnetyczne), do tego nakłamiemy co do zużycia energii i strumienia świetlnego... to wyjdzie 1,2 USD. Jak do tego wpakujemy trochę rezystorów - tańszych sporo od diod LED i sprawność energetyczna lampy spadnie drastycznie... to będzie 0,9 USD. A są tacy *(palcem pokazywał nie będę) co sprzedają to nie za 39 PLN, nie za 50 ani za 70... tylko liczą w okolicach 100. Aż wolę nie wiedzieć chyba jak bardzo łoją nas na pompkach, filtrach i całej reszcie - bo pewnie podobnie. Bardzo niewiele jest firm, które faktycznie oferują produkty sprawdzone, bezpieczne, dobrze opisane o nieprzekłamanych parametrach. Niestety walczą one z "pierwszocenowymi śmieciami" w miarę dobrze wypromowanymi. Dlatego też podchodzę z szacunkiem do marek takich jak Juwel, Sera, Eheim - bo tam faktycznie ktoś wsadził w to trochę serca i pracy. Powiedziałbym, że zarabia w miarę uczciwie (aczkolwiek z czegoś żyć muszą i pewnie są produkty na których walą takie kokosu o jakich nam się nie śniło :p). No i tą smutną dygresją kończę - tak niestety moim zdaniem wygląda rynek oświetlenia akwarystycznego.