Oszuści podszywają się pod chatbota Apple. Oferują iPhone 12 za jednego funta

Cyberprzestępcy powracają do metod, które wydawały się być już przeszłością. Wysyłają wiadomości SMS z informacją o możliwości przetestowania nowego iPhone'a 12 kosztem jednego czy dwóch funtów. Przed oszustami ostrzega serwis Sophos.

SMS-y nadal są standardową formą komunikacji. Te wiadomości straciły co prawda już swoją główną rolę, gdyż większość z nas preferuje komunikatory internetowe w celu utrzymywania kontaktów ze znajomymi czy rodziną. Nie oznacza to jednak, że dla wszystkich straciły tę samą wartość.

SMS-y świetnie sprawdzają się nadal jako metoda przekazywania informacji biznesowych. Otrzymujemy dzięki nim powiadomienia od kuriera, kody potwierdzenia do operacji bankowych czy kody logowania. Ale SMS-y to także narzędzie idealne do pewnego rodzaju cyberataku, zwanego "smishingiem". Dlaczego? Ponieważ pozwalają na skracanie adresów URL zawartych w wiadomościach.

Dzięki temu, wiadomość SMS teoretycznie będzie krótsza i pozwala zawrzeć więcej znaków. Dla cyberprzestępców to natomiast furtka do przesłania linku prowadzącego np. do złośliwego oprogramowania. Tym razem oszuści prowadzą ofiary do fałszywej strony marki Apple, gdzie chatbot informuje o możliwości przetestowania iPhone'a 12 kosztem jednego czy dwóch funtów za opłatę przesyłki.

Celem oszustwa jest oczywiście wyłudzenie danych karty kredytowej. W kolejnym okienku pojawia się formularz, w którym rzekomo ofiara opłaca przesyłkę kurierską. Strona jest nawet zabezpieczona protokołem HTTPS i wygląda dość wiarygodnie. Jednakże ofiary nigdy nie zobaczą darmowych iPhone'ów 12, a także stracą pieniądze na swoich kontach bankowych.

Dla osób z dużym doświadczeniem w sieci tego typu oszustwa od razu wydają się oczywistym fałszem. Nie ma tu się nawet nad czym zastanawiać. Jednakże pamiętajmy, że z sieci oraz smartfonów korzystają także osoby starsze, które niekoniecznie zdają sobie sprawę z zagrożenia. Sophos słusznie zauważa, że powinniśmy jak najczęściej ostrzegać rodzinę czy znajomych, którzy mogą dać się złapać w sidła oszustów.