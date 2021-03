Oszuści "pomogli" mu wypłacić 51 tys. złotych z portfela kryptowalutowego

Udostępnij:

Mieszkaniec powiatu złotowskiego (woj. wielkopolskie) stracił 51 tys. złotych, po tym, jak podszywający się m.in. pod pracownika Komisji Nadzoru Finansowego oszust “pomógł” mu wypłacić pieniądze z portfela kryptowalutowego.

Zgłaszający podał, że pod koniec lutego skontaktowały się z nim osoby, które poinformowały go, że na jego portfelu kryptowalutowym znajduje się około 50 tys. zł. Mężczyzna instruował mieszkańca powiatu złotowskiego co zrobić, żeby tę kwotę wypłacić. Z pokrzywdzonym mężczyzną skontaktował się też fikcyjny pracownik KNF potwierdzający, że wypłata zgromadzonych środków na portfelu kryptowalut wymaga wpłaty wadium, podała policja.

To kolejny przypadek, kiedy oszuści wykorzystują rosnące zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty, a i nie pierwszy raz, gdy przestępcy podszywają się pod pracowników Komisji Nadzoru Finansowego.

Sprawa mieszkańca powiatu złotowskiego potwierdza, że oszuści działają według sprawdzonego schematu, zachęcając do instalowania zewnętrznych aplikacji, dzięki którym mogą przejąć obsługę konta bankowego poszkodowanego oraz przechwytywać inne informacje.

Mają dostęp do kodów SMS przesyłanych z banku w celu weryfikacji operacji bankowych. Z rachunku bankowego przelewane są wszystkie pieniądze, za które oszust kupuje kryptowaluty, a w przypadku braku środków, za pośrednictwem bankowości elektronicznej składane są wnioski na różnego rodzaju kredyty i pożyczki, ostrzega policja.

Policja przypomina o tym, by w kontaktach przez telefon czy internet mieć ograniczone zaufanie wobec osób, które zachęcają do inwestycji i obiecują ponad przeciętne zyski. Należy pamiętać, że pracownicy banków i instytucji finansowych nigdy nie namawiają do instalowania dodatkowych aplikacji oraz nie powinni prosić o wrażliwe dane. Jeżeli takie pytania lub prośby padają, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza.

źródło: PAP