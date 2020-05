Oszustwa "na BLIK-a" na celowniku. Policja aresztowała 7 osób, jest ponad 200 zarzutów

Udostępnij:

Lubuska Policja rozpracowała grupę przestępczą, która specjalizowała się w oszustwach "na BLIK-a" – znanej od miesięcy metodzie wykorzystywanej do wyłudzeń pieniędzy. Śledczy zatrzymali 7 osób, które realizowały swoje ataki na terenie całej Polski. W sprawie postawiono już łącznie ponad 200 zarzutów.

O szczegółach można przeczytać w serwisie NewsLubuski.pl. Jak się okazuje, działania zatrzymanych osób trwały co najmniej od stycznia 2019 roku i były dla nich głównym źródłem dochodów. Oszuści przejmowali konta wybranych osób na Facebooku, a następnie kontaktowali się z ich znajomymi i to dopiero te osoby stanowiły faktyczny cel ataku.

Atakujący, podszywając się pod znajomego danej osoby, prosili o wsparcie finansowe poprzez przesłanie kodu BLIK. Odbiorca, będąc przekonanym, że rozmawia z przyjacielem lub rodziną, zwykle godził się na taką przysługę. Okazuje się, że z reguły były to transakcje w wysokości od 1 do 3 tysięcy złotych. We wrześniu ubiegłego roku opisywaliśmy dokładnie taki atak, w którym mieszkanka Łomnicy straciła 1000 złotych. Możliwe, że padła ofiarą właśnie tej grupy przestępczej.

"Sprawa ma charakter rozwojowy i nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ustalają w tej sprawie kolejnych pokrzywdzonych, przejmując do prowadzenia podobne sprawy z całej Polski" – czytamy w serwisie NewsLubuski.pl. Jak się okazuje, sześć osób zostało zatrzymanych już do stycznia 2020 roku.

Ostatnio do zatrzymanych dołączył Bartosz P. To 34-latek z województwa zachodniopomorskiego, który był szefem opisywanej grupy. On sam usłyszał 35 zarzutów i grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Pozostali mogą spędzić w więzieniu do 8 lat. Podczas przeszukiwań policji udało się zabezpieczyć wiele urządzeń, w tym komputery, telefony komórkowe, modemy, karty SIM czy dyski.