Oszustwa w aplikacjach randkowych biją rekordy. Tylko w USA ponad 304 mln dol. strat

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) alarmuje, że straty związane z oszustwami poniesione przez użytkowników aplikacji randkowych przekroczyły 304 mln dolarów. Ta kwota jest o 50 proc. większa niż w 2019 roku. Najwięcej ofiar cyberataków ma między 40 a 69 lat, a największe straty poniesione w przeliczeniu na pojedynczą osobę zostały poniesione przez użytkowników powyżej 70 roku życia.

FTC informuje, że w przeciągu trzech ostatnich lat oszustwa w aplikacjach randkowych naraziły ich użytkowników na najpoważniejsze straty spośród wszystkich zidentyfikowanych metod, po które sięgają cyberprzestępcy. W przeliczeniu każda ofiara w zeszłym roku straciła średnio 2500 dolarów (9475 dolarów w przypadku osób w wieku 70+).

W ciągu 4 lat (od 2016 do 2020 roku) zgłoszone całkowite straty w dolarach wzrosły ponad czterokrotnie, a liczba zgłoszeń prawie potroiła się, podaje FTC. Głównym powodem tak gwałtownego wzrostu aktywności cyberprzestępców w aplikacjach randkowych była pandemia koronawirusa.

COVID-19 oraz wprowadzony w jego następstwie lockdown, doprowadził do ograniczenia osobistych kontaktów. Pisaliśmy już o tym, że to doprowadziło do zwiększonego zainteresowania gadżetami erotycznymi, ale również ściągnęło do aplikacji randkowych nowych użytkowników.

Oszuści, wykorzystując ten trend, tworzą fałszywe profile, by przyciągnąć do siebie grono użytkowników. Po nawiązaniu bliższej relacji ze swoją ofiarą oszuści szukają wymówki, by nie spotkać się z wybranką lub wybrankiem. W tym kontekście pandemia "sprawdza się" znakomicie. Na pewnym etapie znajomości w końcu pada prośba o pieniądze.

Wcześniej czy później oszuści zawsze proszą o pieniądze. Mogą twierdzić, że ich potrzebują ze względu na nagły wypadek, problemy zdrowotne, a COVID-19 często przewija się w ich opowieściach o nieszczęściu. Historie są nieskończone i mogą wywołać poczucie pilnej pomocy, które popycha ofiary do ciągłego przekazywania pieniędzy, zauważa FTC.

Chociaż wyłudzenie pieniędzy to najczęstszy sposób oszustwa, to nie jedyny, z jakim spotkali się eksperci w aplikacjach randkowych. FTC zwraca uwagę, że często przestępcy wykorzystują nieświadome ofiary do prania brudnych pieniędzy. W tym celu przesyłają im pieniądze i proszą o odesłanie ich na inny rachunek. W raporcie czytamy, że od 2019 wzrosła ponad dwukrotnie liczba tego typu zgłoszeń, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników (poniżej 29 roku życia).

Jednak podobnych przypadków nie trzeba szukać za oceanem. W ostatnim czasie pisaliśmy zarówno o kobietach wyznających "miłość", by wyłudzić pieniądze, jak i mężczyznach żerujących na niewinności swoich ofiar. Przykładem może być historia Polki, która uwierzyła, że mężczyzna podający się za tajwańskiego aktora może być miłością jej życia.