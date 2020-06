Oszustwo na OLX. Konsola PS4 w atrakcyjnej cenie, a później link do fałszywego Allegro

Udostępnij:

To już nie pierwszy raz gdy widzimy podobny schemat oszustwa. Zaledwie miesiąc temu zgłosił się do nas użytkownik oszukany na OLX. Chodziło wówczas o śmiesznie tanią konsolę Xbox One S. Tym razem podobną próbę oszustwa opisano w serwisie Wykop.pl.

Przeglądając serwis OLX można natrafić na wiele okazji, ale część z nich może okazać się zwykłym oszustwem. Czujność należy zachować niezależnie od rodzaju oglądanego ogłoszenia. Oszuści próbują nawet wynajmować nieistniejące mieszkania, chociaż łatwiej jest nabrać ofiarę na tanią elektronikę. I zawsze znajdą sposób, żeby uwiarygodnić swoje dobre chęci.

Oszustwo na OLX: znów chodziło o tanią konsolę do gier

Fałszywe dowody osobiste, zdjęcia sprzętu z wybranym napisem na kartce - tego typu sposoby już znamy. Tym razem, w sprawie opisywanej przez użytkownika Wykopu, oszust poszedł o krok dalej. "Wczoraj wieczorem przeglądałem konsole na OLX i znalazłem perełkę - PS4 1 terabajt, do tego 4 pady i 22 gry - z czego połowa w folii, całość za 650zł. I tu zaczęły się problemy." - opisuje wykopowicz.

Od razu coś mu nie pasowało, sprzedawca oferował jedynie możliwość płatności przelewem z góry, bo rzekomo potrzebował pieniądze na już. Więc użytkownik poprosił o wystawienie produktu w serwisie Allegro. Na jego życzenie odpowiedział oszust, przesyłając link do fałszywej strony. Zamiast AllegroLokalnie, w URL wpisał Allegroiokalnie.

Ogłoszenie zniknęło już z serwisu OLX, ale to nie oznacza, że oszust przestanie grasować. Użytkownik co prawda zgłosił sprawę policji, ale w tym momencie nie możemy mieć pewności, że zostanie złapany. I wygląda na to, że autor wpisu nie jest jedynym oszukanym. W serwisie nieznany-numer.pl w komentarzach wyczytamy, że jest już co najmniej kilku pokrzywdzonych, a oszust korzysta z różnych numerów telefonów.