Overwatch to pierwszoosobowa strzelanka sieciowa autorstwa Blizzard Entertainment, czyli firmy, która znana jest z Diablo, Warcrafta, Starcrafta czy Hearthstone’a. W przeciwieństwie do wielu innych gier tego typu, Overwatch nie jest dostępny za darmo.

Przede wszystkim - multiplayer

Wśród trybów gry zawartych w Overwatch znajdziemy: arenę treningową, trening/grę przeciwko SI, szybką grę, rywalizację (rankingi sieciowe), a także grę dowolną (sami ustalamy zasady). Możemy więc zarówno zmierzyć się ze sztuczną inteligencją, jak i prawdziwymi graczami w wariancie „sześciu na sześciu”, który stanowi esencję zabawy w Overwatchu. Wcześniej warto jednak przetestować swoje zdolności na specjalnie wyznaczonych do tego celu obszarach.

Graj kim chcesz i jak chcesz

Overwatch to przede wszystkim postacie, postacie i jeszcze raz postacie. Gra oferuje ponad 30 unikatowych bohaterów, którzy różnią się od siebie wyglądem, dostępnym wyposażeniem i umiejętnościami. Pozwala to na dostosowanie stylu walki do własnych preferencji. Możemy zająć się atakowaniem wrogów z dystansu, walczyć wręcz, uleczać swoich kompanów i nie tylko.

Grafika

Podczas rozgrywki trafiamy do lokacji w klimatach science-fiction, które ukazano przy użyciu komiksowej oprawy wizualnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu Overwatch prezentuje się bardzo dobrze nawet wiele lat po premierze. Wcielamy się w jednego z członków tytułowej organizacji, a naszym zadaniem jest dbanie o porządek.

Najważniejsze cechy:

sieciowy FPS od twórców Diablo

ponad 30 postaci do wyboru

różnorodne tryby rozgrywki

arena treningowa

komiksowa oprawa wizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Overwatch: