PC Navigator Free to darmowy program do nawigacji GPS stworzony przez Czechów dla komputerów i urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile oraz Android. Bazuje on na tworzonych przez społeczność użytkowników i pasjonatów mapach OpenStreetMap, które dostępne są dla każdego bezpłatne i charakteryzują się dużą dokładnością oraz bardzo częstymi aktualizacjami.

Sam program wyposażony został w przejrzysty i czytelny interfejs graficzny, który sprawnie obsługiwany może być nie tyle na komputerze co również telefonie czy tablecie. Charakteryzuje się on szybkim i płynnym działaniem, pozwalając na komfortową pracę aplikacji nawet na starszych urządzeniach mobilnych. Co istotne, aplikacja wykorzystuje bardzo popularne na całym świecie mapy OSM, które tworzone są przez ich użytkowników, co zapewnia nam, iż mapy będą zawsze aktualne i korzystając z nich nie wylądujemy w "szczerym polu".

Oprogramowanie PC Navigator Free oferuje funkcje nawigacji do wyznaczonego przez użytkownika punktu z opcją dynamicznej zmiany trasy po zjechaniu z tej wyznaczonej. Posiadamy możliwość definiowania typu trasy (najszybsza, najkrótsza itp.), dodawania do trasy punktów pośrednich, przez które chcielibyśmy przejechać, a także śledzenia takich informacji jak aktualizowana na bieżąco długość trasy, czas dojazdu itd. Aplikacja dysponuje prostymi, ale estetycznymi i czytelnymi wizualizacjami tras, dostępem do informacji o punktach POI oraz lokalizacjach gdzie spotkać można fotoradary. Przydatną opcją jest kopia zapasowa ustawień, pozwalająca przenosić indywidualne konfiguracje programu pomiędzy różnymi urządzeniami.

Twórca udostępnia również wersję komercyjną PC Navigator, która poza wspomnianymi funkcjami wersji bezpłatnej oferuje m.in. opcje śledzenia pojazdów. Więcej informacji na jej temat znaleźć można na oficjalnej stronie projektu.